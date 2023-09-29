【糖尿病】男子早餐多吃1食物血糖竟飆破500　醫生警告：2粒等於1碗飯

▲ 男子早餐多吃1食物，血糖竟飆破500，醫生警告：2粒等於1碗飯。

中秋佳節前後，除了月餅之外，不少人都愛食蛋黃酥。但台灣有一名70多歲的男性糖尿病患者，因日前吃早餐時，多吃了2粒蛋黃酥，導致血糖指數竟飆破500mg/dl以上，讓醫生大吃一驚。醫生警告，2粒蛋黃酥中的碳水化合物含量就約等於半碗白飯，因此要小心攝取量。

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台灣內分泌新陳代謝科醫生莊武龍9月26日在Facebook個人專頁「莊武龍醫師:控糖筆記、運動、生活及旅遊隨筆」分享案例，指一名70多歲的男性糖尿病患者，原本很老實地勤驗血糖，3個月後，終於在不加重藥物劑量下，糖化血色素降到7%。

醫生表示，雖然患者已經7多歲，但還是順利地學會了量血糖，以及使用智抗糖記錄血糖。不過有天在與患者討論血糖記錄時，發現在某天早餐後，男子的血糖指數竟衝破500mg/dl以上，「真的是高到嚇死人了」。隨後，醫生進一步詢問患者早餐吃了什麽，患者回答平時早餐都會吃饅頭，但那天多吃了兩粒蛋黃酥，還因此特別驗了一下血糖，沒想到竟從平時200+-mg/dl左右升至500mg/dl以上。

莊武龍醫生解釋，一粒蛋黃酥中的碳水化合物含量就有20至40g不等，約等於半碗白飯，吃了兩粒就等同多吃了一碗白飯的碳水化合物量。他表示，不是不能吃蛋黃酥等高熱量或高碳水的點心，但要更加注意攝取量，「不然不是導致爆血糖，就是變胖」。

他建議患者，最多可吃一粒蛋黃酥，而且當天早餐的饅頭也要減量，以患者目前的代謝力是無法承受過多的碳水化合物，因此平日早餐不要只吃饅頭，可以搭配蛋或蔬菜，同時要做好食物代換，來減低其他碳水的攝取量。

5個貼士要謹記

尚營坊註冊營養師黃雅婷曾於TOPick撰文表示，糖尿病患者最重要的，是盡量令當餐的升糖指數低，必須謹記下列要點：

1.保持攝取充足的優質蛋白質，女士每餐宜攝取2至3両肉或海鮮；男士則每餐需要最少3両肉。

2.食物加工愈少愈好，例如原粒燕麥比即溶麥皮更能穩定血糖。

3.適量油份。

4.纖維愈高愈好，例如十穀米比白飯高纖，有兩碗煮熟蔬菜佐餐，會比沒有蔬菜更好。

5.抗性澱粉的存在，例如置於雪櫃冷凍過夜的番薯、焗薯、白飯會增加消化醣份的時間，從而穩定血糖。

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責任編輯：羅嘉欣