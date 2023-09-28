【疫苗資訊】衛生署科委會計劃採用15價肺炎球菌結合疫苗

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會檢視本港採用的肺炎球菌疫苗後，認為現有疫苗安全有效。委員會剛發表更新建議，提出在港兒童免疫接種計劃和政府肺炎球菌防疫注射計劃採用15價肺炎球菌結合疫苗。

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科學委員會於昨日舉行會議，檢視本港侵入性肺炎球菌感染的流行病學資料。根據侵入性肺炎球菌感染在本港較常見於兩至四歲兒童和65歲或以上的長者，而血清三型肺炎球菌為引致侵入性肺炎球菌感染最常見的血清型，佔2015至2019年所有個案約半數。 科學委員會認為，本港現有的肺炎球菌疫苗，包括新註冊的15價疫苗和20價疫苗，均屬安全和有效。

相比13價疫苗和20價疫苗，15價疫苗對血清三型肺炎球菌產生的免疫反應較高，相信能更有效預防由這種血清型引致的侵入性肺炎球菌感染，故此委員會建議，在港兒童免疫接種計劃和政府肺炎球菌防疫注射計劃下，將以15價疫苗取代13價疫苗，至於兒童和高風險人士的相應疫苗接種時間表維持不變。

當政府的疫苗接種計劃可提供15價疫苗時，兒童可分別於兩個月和四個月時接種共兩劑15價疫苗，並在12個月時再接種一劑加強劑。

65歲或以上無高風險情況的長者如未曾接種肺炎球菌疫苗，應接種一劑23價肺炎球菌多醣疫苗。有高風險情況的人士則應接種一劑15價疫苗，並於一年後再接種一劑23價疫苗。

另外，委員會在會議上亦討論接種帶狀疱疹疫苗事宜，專家認為本港現有帶狀疱疹疫苗均為安全和有效。個別較年長和免疫力弱的成人可考慮在諮詢醫生意見後，接種相關疫苗。

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責任編輯：王明芳