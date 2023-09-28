【開心速遞】《放學ICU》首代蔥蔥憑池子孝入屋　阮政峰未羨慕周嘉洛做好每個崗位【有片】

曾於兒童節目《放學ICU》扮蔥蔥的阮政峰憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的池子孝一角彈起，火速入屋並成為觀眾喜愛的演員，備受大家關注。

提到好兄弟周嘉洛於正劇中擔正，阮政峰未有因此「葡萄」對方，在《寵愛Pet Pet》中聲演狗狗冬甩的他亦是劇中男主角，只是以另一種方式演出劇集。

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演池子孝7年

《開心速遞》的池子孝陪伴觀眾7年，阮政峰跟TOPick分享感受：「我都接觸咗佢7年，佢慢慢演變成好地道嘅香港人。運輸業嘅一個跟工，到𠵱家最新嘅發展就係會成為接龍集團嘅營養師，呢個係池子孝最大嘅發展。」

他透露：「未來嘅集數主要都係同返周嘉洛一齊，成班兄弟玩為主嘅劇情。」

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未有羨慕周嘉洛

好兄弟周嘉洛近年備受TVB力捧，工作不斷的他在《萬千星輝頒獎典禮2022》中奪得「最受歡迎電視男角色」，既接拍《開心速遞》演安仔，同時亦於《痞子殿下》、《寵愛Pet Pet》中擔正。

阮政峰未有因此而「葡萄」對方，並談到二人的合作：「我覺得係一個好有趣嘅合作，一直以嚟由《八時入席》開始係面對面嘅合作，到《開心速遞》都係面對面合作。」

▲ （越玲瓏 攝）

二人於早前播出的《寵愛Pet Pet》以另一種方式演出，「佢先行創作，再到我之後創作，呢種合作係幾微妙。佢亦唔知我點樣去玩，佢睇返嘅時候就有種驚喜。」

問到會否想如周嘉洛般擔正演戲？他謂：「我都係男主角嚟㗎！冬甩都係男主角嚟，只係形式嘅問題，我唔係好區限於形式當中，我聲演咗一隻狗狗，而佢係大家喜歡嘅，我覺得都係成功嘅。」

此外，兩位好兄弟均喜愛拍攝，私下亦會拍片娛人娛己。

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力撐張明偉

才藝多多的阮政峰除懂得武術外，亦是一名魔術師，最近更初次執導拍MV，涉獵多個範疇，他說：「今次係一隊叫Charming Way嘅Band，有位（成員）都係之前《愛‧回家》嘅朋友仔，亦都係喺入面同我好重關連嘅人物，就係張明偉。」

池子孝和George（張明偉飾）於《開心速遞》內曾有一段「He He」情，孝國CP大受觀眾歡迎，縱然George早已離家，二人於音樂上有合作，擦出新火花。

阮政峰力撐好兄弟：「一直都好支持佢喺音樂上嘅發展，我可以感受到佢對音樂嘅愛係浸親人，係會傾瀉落嚟。如果有機會睇佢嘅Live就會感受到。」

▲ （《Don't Say Goodnight》MV截圖）

首執導拍MV

首次執導拍MV，阮政峰表示：「今次拍MV係一個好大嘅嘗試，因為我自己未試過，好彩我身邊有位朋友係做開Production，佢做開導演同剪接嘅崗位，我就做Producer，即係執頭執尾去歸納件事點樣發生。」

他續說：「另外有個我比較喜歡嘅崗位係幫佢哋做Cover Art，因為佢哋喺MV度即場完成咗Cover Art，就完成咗呢個Single Cover。」

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Charming Way的新歌《Don't Say Goodnight》MV近日推出，阮政峰指：「今次拍呢個MV好急好趕，好多嘢要分身去做係刺激嘅，但都能夠壓線交到貨，好希望大家鍾意。」

他不會容易是次拍攝為一次很大的挑戰，「因為我同呢班人都好Friend，呢隊Band嘅所有Bandmate都好Friend，想嘗試將佢哋真實嘅元素帶出嚟，畀大家知道佢哋真實嘅特質。」

作為斜幹族的阮政峰會繼續多線發展，努力創作更多作品。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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