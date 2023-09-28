【夜繽紛】灣仔海濱市集國慶煙花無夜市　發展局加開晚上時段營業至凌晨2時

▲ 灣仔「海濱藝遊坊」昨日開鑼。（梁偉榮攝）

港府大力推動夜經濟，當局聯同不同機構灣仔、觀塘、堅尼地城舉行夜市，重頭戲之一灣仔「海濱藝遊坊」則於昨日（27日）開鑼。惟有灣仔夜市檔主透露，突然收到政府通知，十一國慶當日夜市將不容許晚間做生意，對此感到十分憤怒。

主辦單位上周突然通知，「海濱藝遊坊」為配合國慶人流管制，十一國慶當日的開放時間將由下午3時至午夜12時，改為早上10時至下午4時，同時，為確保攤檔與進場觀賞煙花的市民保持適當安全距離，警方將在所有攤位前約1米放置鐵馬。換言之，十一當晚將不舉行夜市。

有不願透露姓名的灣仔夜市店檔主向本報表示，當初招商時，各個檔主均因看好十一當晚銷情，故而決定加入夜市，期望可有盈利，當時主辦單位亦未有提及十一不舉行夜市。檔主直斥當局無異於「搬龍門」。他表示：

成日都同我哋話已經免咗我哋場租，人工、食材、佈置，呢啲唔係錢嚟架？

該名檔主又表示，攤檔位置屬開放地方，故亦容許市民到灣仔海濱看煙花。他質疑：

即係可以入場，但同時唔俾檔口做生意，又話人流管制，咁即係咩意思？

TOPick已向警方查詢國慶人流管制相關規定，有待回覆。

發展局今日（28日）下午3時半在社交網站發文表示，關於國慶當天10月1日的開放時間，考慮到當晚維港有煙花滙演及相關人流管制安排，聯辦機構上星期通知商戶當天的「海濱藝遊坊」活動時間需要縮短為上午10時至下午4時。警方經進一步評估情況後，認為可對開放時間寬鬆處理，最新安排如下：

日間時段 ：上午10時至下午5時（最後入場時間為下午4時但市民須於5時前離開）

晚上時段：晚上10時半，閉場時間最遲為凌晨2時（確實閉場時間稍後於專題網頁另行公布）

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記者：黃穎津