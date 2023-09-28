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【中秋好去處】愉景灣80隻發光月兔掀浪漫氣氛　愉景灣酒店5米高月亮成打卡熱點

休閒消費 13:37 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

愉景廣場之露天草地設置 80 隻發光月兔及愉景灣酒店的5米月亮裝置，都是上佳的打卡熱點。

為慶祝中秋節及響應「香港夜繽紛」活動，愉景灣特別準備了發光月兔主題布置及攝影比賽，玉兔會於活動期間的每個晚上亮燈，讓大家盡情享 受節日精彩體驗。

發光月兔主題布置

即日起至10 月 8 日期間，愉景廣場之露天草地設置 80 隻發光月兔和樹上掛飾，為大家提供賞月打卡熱點。趁佳節約親朋好友到愉景灣於露天廣場食月餅玩燈籠，份外寫意。

日期：即日至 10 月 8 日
亮燈時間：19:00 – 23:00
地點：愉景廣場 露天草地 (The Coffee Academics 對出）

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愉景灣玉兔攝影比賽

與炫彩月兔打卡後亦可參加「香港愉景灣」社交媒體攝影比賽，只要追蹤FacebookInstagram 專頁，並於指定帖子上按指示遞交打卡相片，獲選中的參加者可贏取 HK$50 愉景灣禮券乙 張及單程船飛兩張。

日期：2023 年 9 月 22 日至 10 月 8 日

中秋共聚賞月優惠

香港愉景灣酒店特別推出「中秋共聚賞月優惠」，讓你與摯愛享用美味自助晚餐後，在海邊 賞月同時玩樂猜燈謎，更可以於 5 米高月亮裝置前拍照留念，共度一個難忘的晚上！

點擊圖片放大
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優惠由 HK$1,988*起，優惠包括：山景客房一晚住宿、雙人自助早餐*、雙人自助晚餐*、客房帳篷佈置連月球燈裝飾、中秋禮物籃、DIY 中秋兔造型鎖匙扣工作坊（每房兩個名額， 於入住當日參加）。

*自助餐供應將視乎情況而定。

編輯：葉翠華

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