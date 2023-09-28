【正能量】從事嚴重智障人士工作33年　羅啟康春風化雨不問回報

▲ 羅啟康坦言，中心經營最大困難是財政，常要為申請不同基金擬建議書。「我的工作是不斷嘗試、不怕艱難，試得多可能會有收穫；完全不嘗試，肯定無所獲。」（黃建輝攝）

照顧嚴重智障人士不容易，本港有調查研究指出，大部分照顧者的照顧時數超長，又欠缺支援，想有Me Time輕鬆透一口氣也像奢侈。

靈實恩光成長中心總監羅啟康，專注奉獻在特殊教育上，他不只有「打好呢份工」的熱誠，更常有跳出框框思維，絞盡腦汁想出好玩有意義的活動予照顧者，讓他們知道在漫長又崎嶇的照顧路上，身旁有人打氣支持。

羅啟康中學畢業後，在香港樹仁大學修讀輔導及心理學系，在學時一次實習，影響了他的人生路向。他派到愛群道浸信會的輔導中心做學生輔導，除中心日常工作，也要負責青少年中心輔導工作。有一個約10歲小五生每天風雨不改到中心，但加減乘除都不曉，他心感奇怪，了解後原來小朋友的家人不大理會他，社交能力不強，孤零零沒朋友作伴。

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「我當時不大理解他是有智障抑或讀寫障礙之類，預計得到小朋友未來會好崎嶇，他的學業、將來的工作、生活、訓練等都無人關心。」羅啟康很想幫他一把，可惜實習時間僅一個多月。

那時羅啟康臨近畢業，想到未來路向，打開報章的求職欄見特殊學校招聘老師，想加入其中幫助智障小朋友，於是去信申請獲明愛賽馬會樂仁學校接見，順利獲一紙聘書。

謙卑立心做好這份工

校內都是嚴重智障學生，初入職場小伙子雄心壯志，心想怎會應付不到，但上任後赫然發覺自己甚麼都不懂，班中僅8個學生，他們的能力（飲食、上洗手間、步行）、行為、情緒各有不同，有些需要坐輪椅。「在照顧上我要謙卑下來，重新認識每個學生，了解他們需要提供適當訓練，決意做好這份工。」

▲ 學員參與音樂治療。（被訪者提供）

嚴重智障都有不同程度，有嚴重智障加上失明或失聰，有嚴重智障加自閉症，要逐一認識都要花好多時間和精力。羅啟康說，每一個同學都要度身訂做他們的IEP（個別學習計劃）來準備教案。

「如日常治理上學自行飲食、學飲水的吸啜能力、練習咀嚼能力……我要知道每一個學生的病歷、個性，雖然他們是嚴重智障，都有他們的喜好，有愛好音樂也有懼怕聲音，也有特別愛車，見到校巴到來會開心，也有是頭四圍擰，難長時間集中精神……我們要視乎小朋友的需要，能力如何來作出相應訓練。」他說。

「百搭」通才老師

他形容教智障學生的老師，就等於百搭，不會教授中英數等學科，傳授的是生活化訓練，他常笑說：訓練學生行行企企、食飯幾味是目標。

「行路、吃東西、上洗手間等自理能力，是學生升上成人中心的必定技能。這些中心只收5%坐輪椅的，不能上廁所、不能自行進食，只能去一些深度護理照顧的院舍了。我不是要他們『升呢』好叻，起碼不用依賴他人扶抱上廁所或用紙尿片，父母已經省下不少錢，不用扶抱也減輕父母勞損的負擔。」

羅啟康在明愛賽馬會樂仁學校度過了7年半，後來轉到靈實恩光當上校長，一做晃眼過了26年。

這些年來，他難忘的事情多的是，像有些學生讀了幾年就離世，最叫他難過沉痛。「我們曾做過一個統計，10間嚴重智障學校在3年間，有53個學生過世，一間學校約80、90個學生，計起來，3年內死了半間學校的學生，其實好恐怖。從這數字反映，小朋友好弱，不用心去照顧，出現肺炎或一些併發症，隨時可致命。」

早陣子他出席了一個學生的喪禮，暑假期間學生出現抽筋，入院3天便離世，父母沒心理準備，打擊之沉重可想而知。

減低機能退化

嚴重智障人士壽命一般較短，但隨著醫學昌明，活至五、六十歲也大不乏人，因此生活質素也要提升。

「給予他們多些活動和訓練，包括物理治療、職業治療，這些機能訓練，能保持不會太快退化。他們的病況不會復元，但訓練能維持他們長時間在一個健康狀態。」如他們不常拉筋和做手托，會一直退化，手攣縮了才做「放筋」手術，狀態未必能還原，所以適切的訓練絕不可少。

第一天新生入學，他必定和家長說以下一番話：「我做校長做得幾好，也不能代替家長的重要性，在家中為小朋友做訓練、活動是必須的，學校與家長間是合作關係，不能依賴其中一方。我一定會幫大家，但你們都要幫自己，否則學生18歲後畢業接回家，你們只驚訝子女是一個陌生的成年人。」

▲ 學員有機會參與「乘風航」，是全港首個為弱能年輕人而設的海上訓練計劃。（被訪者提供）

無窮創意的校長

家有智障兒，家長壓力非淺，羅啟康做校長時，關顧對象除了學生也毋忘家長。他另一身份是花藝師，有專業花藝師證書，曾與社工商量開設插花班，用花來吸引家長來中心，再給予輔導，也憑花增加參加者與家人的聯繫。

10堂插花班裏，每一堂都會為家長的作品合照，再問他作品構思的意念、送給誰，藉着小組互相分享，有參加者分享道：每次插花都全神貫注，憂慮都拋到九霄雲外，令情緒得到紓緩。

另一個特別項目，是邀請家長與另一半出席「星夜傾情」活動，放下子女，兩人共進晚餐。有不少家長即時推卻，因怕子女無人照顧，校長拍心口說找人為他們照料。出席男士必須穿西裝打領帶，女士穿裙子，有攝影師拍照，家長們都說深刻難忘，二人談心晚膳的光景已久違了。

「傾偈分享是輔導常用，但也可用不同形式。我喜歡跳出框框，想出新意幫到人。」

為人師表春風化雨，主流學校可看到學生寫感謝卡表達心意，或畢業生後回到母校分享個人成就、入哪間大學，羅啟康坦言他們的學生絕無僅有，連聖誕卡都是由家長撰寫。

「家長表達感謝老師及治療師幫忙，我已感欣喜，在他們最悲傷和失落之時，如有學生在垂危之際，我和老師們在醫院陪伴到他離世，這同行的感覺是大家一起付出，不是甚麼實質的回報、成就、光環才感到滿足，而且我是一個容易滿足的人。」羅啟康以微笑作結。

學生成年後何去何從？

適齡的智障人士經評估狀況，分派到所屬的特殊學校，然後小學、中學一條龍升學，12年免費教育都在同一學校。至於18歲後的出路，要視乎學生能力，一般會到老人院、回家住、帶返國內生活，羅啟康和一位醫生曾到老人院探望畢業學生，長時間躺在床上。「他機能唔叻，但頭腦清醒，有認知能力，除吃飯、上廁所及換片有機會郁動，但整天躺在床上。」

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因此家長面對前無退路，後有追兵的困境，靈實恩光成長中心見有其需求，2006年他一方面做校長，一方面兼任中心事務（當時中心設於校內，至今年9月搬到新蒲崗新會址） 。「我一人戴兩頂帽，是希望能為家長和學生多走一步，延續愛心關懷這個理念。」

因中心是自負盈虧的私人機構，中心營運每年都需要申請資助。「這完全不是一個賺錢的服務，仍然繼續的原因，我們培育照顧了十多年，成年後無相關訓練活動，過往的努力和工夫在短時間消失，有能力為何不多做一些？我在書中看過一句話：將別人的需要，看作自己的責任，這才是愛心。」

記者：周美好