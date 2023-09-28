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【美國研究】睡覺開燈易患糖尿病　醫生揭示1個習慣可保睡眠品質

醫生診症室 13:45 2023/09/28

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一項美國研究，指出有開燈睡眠習慣的人士第2天血糖數值偏高，顯示他們產生胰島素阻抗。

睡眠作息與維持身體健康息息相關。日前台灣有復健科醫師分享，習慣開燈睡覺的人，可能會在不知不覺間傷害了代謝健康，並引述一項美國研究，指出有開燈睡眠習慣的人士第2天血糖數值偏高，顯示他們產生胰島素阻抗。

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台灣復健科醫師王思恒在Facebook專頁《一分鐘健身教室》分享，指出「習慣開燈睡覺」容易傷害代謝健康。王思恒分享一項美國研究，指出有20位年輕人輪流在漆黑及明亮的臥室中睡覺，約是4個60W鎢絲燈的亮度，沒有學校教室那麼亮，但比樓梯間亮一些。

王思恒指出，學者發現，開燈睡覺使受試者隔日服用葡萄糖後的血糖數值偏高，這代表他們產生了胰島素阻抗。

他續指，明亮環境使受試者的深層睡眠縮短、睡眠時的心跳升高。因而令學者推測，夜間光線造成交感神經活性升高（興奮、緊張狀態），改變了睡眠結構，進而影響身體代謝葡萄糖的能力。

王思恒提到，許多研究顯示，睡眠問題與糖尿病間存在緊密關聯。而要改善睡眠品質，應從確保臥室黑暗涼爽下手，不只提振白天精神，更能保護代謝健康。

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責任編輯：羅嘉欣

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