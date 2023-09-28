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【詐騙貸款】涉騙遮仔會14萬元貸款　47歲高級警員准保釋候訊

社會 13:41 2023/09/28

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涉騙遮仔會14萬元貸款，47歲高級警員准保釋候訊。（資料圖片）

47歲高級警員涉嫌訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，以詐騙香港警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）批出兩筆共逾14萬元的貸款，遭廉政公署落案起訴兩項欺詐罪，案件今（28日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至11月23日再訊，以待被告尋求私人律師協助，以及索取文件，被告准以1萬元等條件保釋。

被告林俊杰（47歲，高級警員），被控兩項欺詐罪。控罪指，被告於2021年2月10日至10月18日，填寫同年2月10日及10月5日的香港警察儲蓄互助社貸款申請表，並在申請表上訛稱沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款，以及訛稱申請表上載有的所有資料均為正確及完整，意圖詐騙而誘使該互助社批出兩筆並逾14萬元的貸款，而導致被告獲得利益，或該互助社蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

被告今由當值律師代表，代表律師申請將案件押後，以待被告尋找私人律師協助，以及索取文件。裁判官將案件押後至11月23日，被告准以1萬港元保釋，其間不可接觸控方證人。

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記者：梁錦麟

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罪案 九龍 廉政公署 銀行 香港 欺詐罪

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