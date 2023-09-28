【親子旅遊】金怡假期報團優惠每位最高減$7,000　一家三口出發慳足逾2萬元

▲ 金怡假期推出大型感謝祭，報團優惠每位最高減$7,000，一家三口出發慳足逾2萬元。

主打長線及深度遊的金怡假期將首次舉辦大型感謝祭，由即日起至10月11日，一連兩星期推出報團優惠，並配合首3日的早鳥優惠，精選產品折上折優惠最高每位減$7,000，如果一家三口報團，足足可慳逾2萬元！

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在是次感謝祭的產品中，金怡假期仍採用全包價，團費包含機場稅、機場建設稅、燃油附加費及全程服務費等費用。行程路線走訪多個冷門景點，除了市場罕見的「8天黎巴嫩團」了解南北文明古國，亦有走遍11個UNESCO世界遺產的「10天深度捷克世遺之旅」和遊訪歐洲最大聖誕市集的「8天冬日德國深度遊」等獨特體驗，滿足想深度遊的家庭。

▲ 主打長線及深度遊的金怡假期將首次舉辦大型感謝祭。（有關機構提供）

「金怡感謝祭」推出的指定出發日團隊，每位減免最高達$6,000，包括10天深度「捷克世遺之旅」暢遊古蹟學歷史、9天「荷蘭.杜拜」團可暢元天堂書店、羊角村、梵高森林公園、小孩堤防風車群及安妮之家等。

另外10天「西班牙‧葡萄牙」團、13天「摩洛哥」深度遊及8天「地中海・黎巴嫩」南北文明古國之旅，都享每位減免最高$5,000。

即日起至10月1日到金怡假期網站報指定出發日期的團隊，更享早鳥優惠，輸入優惠碼【TWEB23】，每位即可享有額外$1,000扣減優惠，即每位最多可減$7,000。名額有限，先到先得。

除了早鳥優惠外，由即日起至10月11日的「金怡感謝祭」期間，金怡假期會在其Facebook專頁上推出不定時優惠，有興趣的爸媽要留意。

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責任編輯：林綺玲