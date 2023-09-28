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【JPEX風波】莊思敏佛山開工不忘拍片解畫　自認失策：審核得唔夠仔細

娛樂 14:45 2023/09/28

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藝人莊思敏上周四晚回港後，就捲入虛擬資產交易平台JPEX詐騙案到警察總部接受調查，助查後不久莊思敏返內地工作。

昨日 (9月28日) 莊思敏拍片為捲入案件解畫，她表示：「對於近日捲入的新聞，我想在這裡簡單交代幾句，對於呢個工作，我係兩個月之前經一個經紀朋友接洽咗一個金融投資推廣工作啦，我都有投資一啲金錢響呢個平台裏面，之後喺社交媒體作出作分享啦，然後發生咗唔係好如意嘅事件。」

【JPEX風波】莊思敏返港到警署助查後首開腔　堅稱沒犯法毋須交出旅遊證件

莊思敏拍片為事件解畫！

承認自己失策：審核得唔夠仔細

莊思敏表示事件發生後已主動聯絡警方，亦配合調查，將了解的資訊跟過程都同步給了警方。

她強調：「成件事上面呢，同我個人冇直接嘅關係嘅。我自己都有反思，對於呢啲推廣宣傳工作排查、審核得唔夠仔細，呢方面將來我一定會下更大功夫，做更多資料同背景調查，先去接洽相關工作。」

最後莊思敏感謝友人的關心，她說：「請大家放心，我係冇問題，我係Ok嘅。」

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【JPEX風波】莊思敏以獄警look反擊網民　霸氣預告即將回香港

莊思敏正身處佛山為林敏驄監製新片《蓋世神功》開工，日前她更風騷拿著愛馬仕手袋於內地「入境廳」門前拍照，當中她留言：「繼續馬不停蹄。」，其後又於ig限時動態透露正通宵拍攝新片。

莊鍶敏曾拍片介紹JPEX。（影片截圖）

往警署助查態度淡定

莊思敏於21日晚到警察總部助查，被問及有否向警方提供甚麼線索，她表示不便公開，事件已交由律師處理。

當記者提到她早前強調自己無犯法，問到現在回應是否沒變，她重覆答稱「冇變」。

問到可認識其他被捕人士，莊思敏表示不認識。至於會否效法林作開記招交代事件？她回答表示不會，並指毋須再到警署協助調查，以及交出旅遊證件，說：「可以講嘅都講晒，依家心情點？好眼瞓。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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