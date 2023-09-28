【P1X3L成員】吳啟洋親認與Jamie分手　強調不涉及第三者與Alice只是好朋友

▲ 吳啟洋親認分手。

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）早前爆出背著Jaime暗撻《全民造星》師妹許寶恆（Alice），更有指二人被撞破一起到廣州長隆歡樂世界拍拖玩樂。

隨後，MakerVille即為不實傳聞作澄清，只他們並非單獨旅遊，而且二人更非情侶關係。

【P1X3L成員】吳啟洋被爆與許寶恆齊去廣州拍拖玩樂 MakerVille為不實傳聞作澄清

承認與Jamie分手

今日（9月28日）Phoebus出席活動接受傳媒訪問承認與Jamie分手，但否認當中涉及第三者，又指分手原因是兩人之間的問題，很難與大家詳談原因。

提到被Jamie在社交網unfollow ，是否再見不是朋友，他自言還未消化這件事，對方怎樣做是其選擇，自己不會作評論。

▲ Phoebus與Jamie情不再。

強調與Alice只是好朋友

Phoebus再次強調不涉及第三者，並指報道會有不少令人誤解的地方，他表示與Alice只是好朋友，並解釋當日慶功沒有玩失蹤，是與全部人連Crew一起玩到很夜。

對於早前有指他與Alice一起到廣州玩，Phoebus透露難得有幾天假期，與朋友一起出Trip散心，並指當日有四個人一起去，亦非報道所指二人出遊。

至於問到他與Alice可有發展空間 ，Phoebus表示剛推出完團歌，緊接要錄自己新歌，工作十分忙碌。

最後他指報道出街後，有與Alice互相關心，又表示對對方感到抱歉。

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