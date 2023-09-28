【學校動態】石圍角小學另類生活體驗作獎品　學生和校長打機創造快樂回憶

教養小孩，家長都知道要軟硬兼施、賞罰分明。關於「如何罰」，坊間有不少資訊；至於「如何賞」呢？新玩具往往不出數日就淪為家居「固體廢物」，過多零食糖果又對健康無益……與其送贈禮物，不如給兒童送上一個特別的生活體驗，他們成長後對此印象往往更深刻，雙方亦共同製造了一個快樂回憶。

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位於荃灣的香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學（石小），經常為學生設計不同的生活體驗作奬品。每逢長假期前夕，為了讓學生鞏固所學知識，校方會推出各種「星級戰士」任務。學生可根據自己的興趣、能力和長假期的活動，完成特別的功課，包括設計一個全新的WhatsApp貼紙並解釋創作理念、製作立體閱讀報告、或以一段短片記述假期間一個新嘗試等。



完成功課後，學生可以在由校長、老師及學校社工提供的奬賞表中，自由選擇奬品，裡面不少體驗活動都所費無幾，但充滿創意，例如「校長和你打Switch Game」、「由老師做司機，跟你遊車河」、「老師教你魔術表演」等。這些獨特的體驗，有時較送贈文具或玩具，更受同學歡迎。



校長郭敏麗今年九月上任，接替退休的麥綺華校長。郭校長表示，以生活體驗奬勵小朋友，除了可以啟發他們的創意、促進師生交流，透過讓學生自主選擇任務和奬賞，亦可提升他們的自信心：「很多人都說，香港學生表現不遜其他地區小朋友，但往往缺乏自信。小朋友的信心從何而來？在安全的情況下，家長可多鼓勵子女作選擇，這有助他們提升自我管理能力、增強溝通能力與自信心；不同的獎賞，亦可激發學生的學習興趣。」



生活體驗是最有效的學習途徑，包括學習外語，這解釋了海外遊學團近年在香港深受歡迎的原因。不過，不是每個家庭都能夠負擔這種活動，對這些家庭的小朋友而言，學校提供的語境，就成為他們提高英文水平的主要途徑。郭校長了解這是學校的角色，也是家長的期望 ，因此學校在今個學年特別聘請了四位外籍英語教師，遠高於一般津貼中、小學每校只得一位外籍英語教師的安排。

人手充裕的情況下，學校一、二年級英文課可安排外籍和本地老師共同教學，資源媲美直資小學。初小學生最不會怯場，開學不久老師發現小朋友的英語聽、講能力，都有顯著進步。



區區有睇頭，石小附近還有一個「隱世景點」，目前全港唯一一個麥當勞叔叔塑像，就是坐落於石圍角邨。快餐店於今年五月裝修後重新營業，日後若有機會到訪石小，不妨跟小朋友去打個咭，分享昔日童年回憶。

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