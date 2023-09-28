【夜繽紛】因燒賣事件令辣油銷情增長　老闆疫後憑自家辣殺出血路

K11 MUSEA與星光大道合作的尖沙咀文化海濱市集「星光夜市」上周五（22日）開鑼，其中一檔小食檔，賣定價20元4粒燒賣，引起網民熱議，後來食檔「香料案內所」解畫，其實他們主打的的自家製辣椒油。老闆Terry亦受訪親自為這次「燒賣事件」解畫，也道出自己創業原因。

今次擺市集賣燒賣加辣油，因開售後被網民焦聚於售價，，有人認為定價太高，但也有人見燒賣大大粒，加上自家製的辣油，都引發了好奇心，結果令檔口「人氣急升」。

▲ 一連四星期在K11 Musea舉行的「星光夜市」，以市集形式振奮夜經濟。

老闆Terry坦言，當上周五有報導出街後，反應不算理想，但到了周末，就多了不少客人光顧，預先準備好的燒賣分量亦很快售罄。

曾因網民圍攻不快

對於意枓不到的回響，Terry表示抱平常心。「第一晚好像被網民圍攻，的確有點不開心，覺得賣不完便搬回倉，到之後反應變好，當然開心，做生意當然想有錢賺，現在未來得及點算，但相信可有少少利潤。」

至於為何開售時不把辣椒油做重點，他解釋：「我之前都有做市集經驗，知道熟食牌不容易申請，之前擺檔都是以賣辣椒油送燒賣方法出售，因今次申請到可以賣熟食，就一併過發售。好像連鎖快餐店賣炸雞塊，顧客重點可能都是其醬料，但宣傳時都是講以炸雞為主一樣。」

▲ 「香料案內所」老闆Terry跟太太在檔口一腳踢。(受訪者提供）

Terry過去兩年，在港九新界有擺市集經驗，可說經驗豐富，今次他在「星光夜市」會擺檔三星期，本周末的中秋國慶假也會在堅尼地城及荔枝角開檔，相當賣力。

他說：「K11上個月已舉行過這類市集，我覺得在人流和地點都極適合，故當這裡再搞夜市，便再次投檔，幸好反應都不錯，網上訂單也增加不少。你未試過又不知道結果，有好成績當然好開心，否則也可以當總結經驗。」

研製櫻花蝦辣油

Terry經營這個自家辣椒油品牌，才不過3年多，他的創業經過，其實也跟電影《闔家辣》的情節相似。

原是設計公司老闆的他，因著市場營商環境變差，至2020年無奈結束，之後曾做過一段短時間的裝修，後來決定要另闖事業，覺得飲食業可能是一個出路，雖然從未接觸過這行，亦毅然決定一試。

因為自小已嗜辣，常常買不同的辣椒油試味，因此覺得可以自創品牌。他上網參考教學，及向不同人請教，最後研製出以櫻花蝦為原材料的辣椒油。

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說到原因，他坦言是一種直覺。「我幾相信New Age所講的共感，簡單來說便是go with the flow。好像不再做設計行業，也是一種感覺，現在看到很多設計公司都做不下去，尤其AI出現後，淘汰更是厲害，可能現在的選擇也是對的。」

他這個「自家辣」製作了3級辣度，有網民曾分享當中臘腸辣肉口味的正常辣最吸引，因此也是最受歡迎產品，經常斷貨。Terry笑道：「我以前已是無辣不歡，至現在更是一見有其他新產品，便買來試味，因為都要常常去作出改良，吸取客人意見。」

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感謝太太成後盾

由2020年起開始賣辣椒油，他一直以個人之力完成所有製作工序及銷售過程。「疫情期間，曾請一些師傅來幫忙，現在復常後，他們都已有工作，變了又是我一個人做。太太有時也會幫忙做銷售服務，但她有份正職，也不能太過投入。」訪問期間，他也是在跟朋友借用的餐廳廚房在炒辣椒油。

▲ 他在疫情後毅然創業，感謝太太在公在私一直默默支持。（IG圖)

創業至今，他說最難捱是去年3月的第五波疫情。「那時在時代廣場擺檔，真的是靜到拍烏蠅，幸而那時都有些批發生意可做，但營業額是跌了很多，現在其實市道還不是很好，不少之前有取貨的餐廳都捱不住，所以我才要那麼落力去做市集。」

不過，他沒未有後悔去創業。他的品牌也有句格言：在痛覺中，尋找快樂。「我相信go with the flow，你有勇氣，便即管去做，才知能否成功，你不做也是坐係度。」

因此，他很感謝太太和父母這幾年的支持，成為他人生低潮中的後盾，再度站起來去奮鬥。

記者：陳家昌