【轉季流感】哥哥染甲型流感妹妹患腸病毒　醫生：家長指全班僅剩3名學生上課

▲ 流感高峰，家長要多加留意。istore圖片

本港仍處於夏季流感高峰期，一名16歲過往健康良好青年感染甲型流感(H3)，情況嚴重。而與香港天氣相若的台灣也正在受季節轉換流感病毒侵襲，台灣有醫生更引述家長指，孫子班上25個同學，很多人染病，只有3個學生能夠到校上課。

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據台媒報道，台灣兒科醫生陳信宏在網上分享，表示天氣轉換，多種病毒來勢洶洶，流感、腸病毒，呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒等進入高峰期。當地一對兄妹因為身體不適，在家長的帶領下到診所就醫，哥哥確診甲型流感，妹妹喉嚨出現許多小水泡，兩人都出現發燒，肚痛，喉嚨痛等症狀，就讀小學五年級的哥哥快篩驗出甲型流感，而讀幼稚園的妹妹張開嘴巴檢查喉嚨時，發現已經有6、7個水泡，確診咽峽炎型腸病毒。

當地因感染各種病毒而求診的學生越來越多，陳醫師又補充，一名祖母透露，孫子班上25個同學，這陣子陸續生病在家休養，可能只有3個學生能夠到校上課。

陳醫師強調，即使一家人都在發燒，症狀也類似，未必是感染同一種病毒，要靠做快篩輔助診斷才可以對症治療，發燒更不是吃退燒藥就好，建議要求診作進一步的檢查治療，「提升個人抵抗力，做好個人防護」，打流感疫苗，產生防護力與抗體，避免病菌感染。

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責任編輯：王明芳