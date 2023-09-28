【魷魚遊戲】全球招募456名真人還原神劇挑戰　料11月登場爭奪3500萬港元獎金

▲ 《魷魚遊戲》第2季在全球招募456名真人還原神劇挑戰，料11月登場爭奪3500萬港元獎金。

兩年前播映的Netflix韓劇《魷魚遊戲》，風靡全球，收視高企。觀眾對劇中的遊戲都津津樂道，希望現實中能參與。

Netflix乘勢推出全新真人騷節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge），今個星期發布預告片段， 456名參加者爭奪456萬美元（折合約3,500萬港元）獎金，誰勝誰負最後把千萬帶回家？預計會相當刺激。

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真人騷《魷魚遊戲：真人挑戰賽》顧名思義改編自劇集《魷魚遊戲》，由Studio Lambert製作，總共10集。節目將有456名參賽者競爭，獎金高達456萬美元，這是電視真人騷史上最高獎金和最多參賽者參加。

早在去年夏天，節目已密鑼緊鼓招募參加者，劇集中456名背景各異但同樣欠債累累、走投無路的亡命一族，真人騷的參加者則毋須有此「特殊背景」，只要符合以下4個條件：1.年滿21歲；2.能說英文；3.在拍攝期間持有效護照；4.非受僱於All3 Media Group或Netflix，已合資格報名。

▲ 穿上綠色號碼衣的參加者，在遊戲環節中力爭出綫。（預告片截圖）

2022年9月敲定最終選角，據悉參加者來自世界各地，有素人也有網紅，今年1月正式在英國的錄影廠正式開拍。

神還原劇中場景

456名參加者在拍攝時，統一換上有號碼的綠色運動裝，他們必須聽從身穿粉紅衣的遊戲系統管理員，當然他們一如劇中工作人員，戴上3種不同圖案面具，「職位」由主導和下達命令的「正方形」、負責執行的「三角形」、負責清點人數的「圓形」管理全場。

從預告片可見，從布景、服裝到遊戲全部神還原《魷魚遊戲》，就連監視參加者的監控室、選手行經的粉紅、藍、黃色遊戲通道都一模一樣，硬件製作其極認真。

參加者參與的遊戲包括123木頭人、行玻璃橋，至於其他劇中的經典遊戲如挖糖餅、拔河和彈波子是否都是遊戲項目就不得而知，但預告片中亦見劇集中沒有的新遊戲：幾個參加者同坐一船，在像蘋果棋的棋盤上競賽。

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參加者零下3度拍攝

Netflix 非劇本和紀錄片系列副總裁 Brandon Riegg 表示，將《魷魚遊戲》這個虛構的世界，變成這個大規模的競賽和社會實驗現場。製作方並講明，參加者將在一系列遊戲中接受挑戰，還有一些新驚喜新挑戰將推動他們到達極限，能否「生存」下去，策略、聯盟和角色性格最為關鍵。而且任何人在遊戲中最差的結果，只是空手而歸。

但有消息指出，在英國拍攝期間，有參賽者在第一輪123木頭人遊戲結束後，被擔架抬出場地外（其後節目製片否認有此事）；也曾因為遇上寒流來襲，參加者在攝氏零下3度的環境下拍攝，極考驗體能和毅力。

記者：周美好