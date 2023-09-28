【育兒辛酸】父母累的時候連關心話語也變得刺耳　接受別人善意可替自己開一扇窗

▲ 累的時候連關心的說語也變得刺耳。（《異能》劇照）

最近討論度很高的《Moving異能》昨天完結篇了，我沒有要爆雷，因為我自己也還沒追完，還停留在第八集，進度超級慢

原本對這部劇興趣缺缺，完全沒有想要入坑，但聽說劇中深刻寫出為人父母的心境，再加上身邊的人狂推，直到上週才開始補進度。

該劇講述在現代生活中生存的孩子們，隱藏自己與生俱來的超能力，原因是他們的父母也因為自身的超能力，曾帶給他們極大的痛苦與傷痛經驗。為了保護孩子們的安全，他們躲躲藏藏，他們不擇手段，甚至不惜化身為怪物，只為了成為孩子的英雄。

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我其實對打打殺殺的劇情向來不感興趣，因此中間一度想要棄劇，好幾幕都是快轉跳過。但讓我印象最深刻的是，在第二集中，當女主角美賢背著孩子去肉攤買肉時，她與肉攤老闆娘互動的那一幕。

美賢因為怕兒子奉皙無法控制自己會飛的超能力，時時刻刻把應該早已會走路的奉皙背在身上。 肉攤老闆娘隨口問了一句：「那孩子已經大到不適合用背的了吧？」、「孩子是有什麼殘疾嗎？」

美賢聽了很是生氣，忍不住駁斥老闆娘：「妳以為孩子聽不懂妳在說什麼嗎？」、「我的孩子沒有殘疾，如果孩子真的有殘疾，你在孩子面前說這種話對嗎？」

正當我以為這一幕只是單純要描述白目路人自以為是的關心時，下一幕老闆娘的兒子扛著肉走了進來。

「媽媽，肉要放哪裡？」

「豬肉放冰箱，牛蹄拿去放冷凍庫。」媽媽說。

「豬肉放冷凍庫，牛蹄放冰箱。」

「你說反了，重來一次！」

「豬肉放冷凍庫、冰箱，牛蹄放冰箱、冷凍庫。」

「媽媽，我今天可以吃幾顆糖？」

「我兒子今天也很棒，可以吃兩顆糖。」

原來，肉攤老闆娘的兒子是智能障礙兒。

臨走前，還將手中的糖果分給了美賢的兒子。

美賢看著這一幕，被震懾住了，也不好意思再多說什麼，拖著疲憊的身軀背著兒子離開了。

然而，當她走到一半時，她打開塑膠袋裡的肉，卻看見上面放了好多個要給孩子的糖果，那是老闆娘表達關心和善意的方式。美賢心裡很是過意不去，決定轉身走回去肉攤向老闆娘道歉。

累的時候，連關心的話語聽在耳裡都是刺

當一個人累到極致的時候，就連關心的話語，聽在耳裡都是刺。肉攤老闆娘原本是好意想關心，但聽在美賢耳裡卻很不舒服。一個人照顧孩子已經夠累了，實在無暇應付旁人過度的關心。

但當我們把心封閉起來，不願意接受別人的好意，只會讓自己越活越累，覺得自己似乎被全世界拋棄，沒有人懂我在想什麼。

情緒是警鈴，提醒我們可能已經來到壓力的臨界值，需要給自己一點空間。

還好，還好美賢讀懂了老闆娘表達關心的方式，接受了別人的善意，也因此替自己開了另一扇窗，也才會有她和老闆娘接下來的這段對話。

「對不起！」

「別說這種傻話，你有什麼好道歉的，可能我瞧著孩子看，讓你誤會了。我只是看孩子被你這樣背著，他好像很不舒服的樣子。你忙著照顧孩子，都沒照鏡子嗎？不只有孩子累，媽媽也會累，彼此要保持距離才會自在。」

「說到底，這只是媽媽自己捨不得，孩子稍微大一點，媽媽就要懂得放手。如此一來，孩子才能長大。」

鏡頭帶到美賢往鏡子裡瞧，看見鏡子中自己滿臉憔悴的樣子，也看見被自己包得緊緊的孩子，才驚覺似乎該做出一些改變。

這席話，由肉攤老闆娘嘴裡說出口再適合不過。她也是過來人，一個人帶著智能發展遲緩的孩子，辛苦經營肉攤的她，深深理解母親捨不得孩子受苦的心情。但就像她說的，媽媽要懂得放手，孩子才會長大。

瀕臨崩潰臨界點的美賢，接受了老闆娘善意的建議。於是，她開始教孩子練習走路，讓孩子慢慢學會控制自己的超能力，卸下了沉重的背巾枷鎖，不再把孩子背在身上，饒過自己，也放過孩子。

是誰扼殺了孩子的超能力

坦白說，前陣子因為孩子功課老是寫得很慢，親子關係一度弄得很緊繃。我其實也跟劇中的美賢一樣，雖然沒有真正把孩子背在身上，但我也一樣把孩子綁得緊緊的。聽到老闆娘的這一席話，突然點醒了我。

是啊！不只有孩子累，媽媽也會累，這一切說穿了，只是媽媽自己捨不得，擔心孩子跌倒，深怕孩子受傷，但不跌倒不受傷，孩子要怎麼長大？

原本會飛翔的孩子，被折斷了翅膀，綁上了沉重的沙包；原本創造力十足的孩子，變成了考試機器，再來怪孩子不會思考、不會舉一反三。到底是誰扼殺了孩子的超能力？是教育制度？是大環境？還是父母？

我想，或許多多少少都有吧！

這不只是一部武打動作片，更是讓為人父母的我，陷入深深的反思。是要擁抱孩子的超能力？還是扼殺孩子的超能力？答案看似簡單，但真正要做到不容易，因為為人父母這條路，本來就不容易。

每個父母都是異能，為了孩子可以發揮超乎常人想像的超能力，但我們其實也只是再平凡不過的凡人。是要當孩子的英雄？還是孩子的怪物？透過劇中不同父母的呈現，值得我們好好深思。

文章獲「和你一樣都是媽」授權轉載。

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