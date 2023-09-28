【棄保潛逃】涉參與暴動後匿藏逾年　曾志健認暴動及妨礙司法公正等罪

▲ 涉參與暴動後匿藏逾年，曾志健認暴動及妨礙司法公正等罪。（資料圖片）

2019年國慶日於荃灣遭警員槍擊受傷男生曾志健涉暴動等罪與另外3名人士棄保潛逃，擬乘船逃至台灣時，於北潭涌被警方拘捕，協助3人匿藏的34歲倉務員同晚被捕，曾今（28日）於區域法院承認暴動及襲警共兩罪，曾另與倉務員及另外2男承認作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。案情指，曾於YouTube 頻道「升旗易得道」安排下，匿藏在荃灣及葵涌等單位，曾於警誡下稱匿藏時曾被頻道成員要求拍片段籌款，否則不會安排他離港 ，以及曾被密封紙箱秘密轉移匿藏地點。另兩名匿藏人士則在警誡下稱曾支付20萬元及35萬元予頻道。

兩案均為區域法院案件，今移師西九龍裁判法院處理。被告為曾志健（22歲）、王愷銘（23歲）、17歲黃姓男生以及葉豪（35歲），同承認1項作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為罪；曾另承認暴動及襲警罪。

暴動案及襲警案案情指，2019年10月1日約200名示威者當天3時半起聚集在荃灣海霸街一帶，他們當中有人放火，築路障等，又向警方投擲汽油彈、磚塊等，雙方多次對峙。

有警員其後被示威者攻擊後與隊員失散，1名示威者將他押在地上，警員被至少5人施襲。警員拔搶戒備，曾以白色金屬棒打向警員擎槍的前臂，警員遂向該示威者身軀主體開槍，曾於送院途中被捕。

妨礙司法公正傾罪案情則指，曾、王、黃姓男生及馮清華原是暴動及非法集結等案的被告，4人獲法庭保釋期間，經YouTube 頻道「升旗易得道」的陳姓成員安排，前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護，葉與案中其他同夥則在附近把風。

美國領事館拒絕協助後，葉與其他同夥協助4人匿藏在荃灣絲麗酒店及葵涌星星中心等單位，由葉等人支付租金。陳姓男子期間表示正安排4人離港，4人亦應要求拍攝影片感謝頻道協助。警方最終於2022年7月13日，在北潭涌截停及拘捕打算乘船逃至台灣的4人，葉同晚被捕。

4名被告於警誡錄影會面中承認干犯本案，曾表示於暴動案應訊後，陳主動接觸他，不斷遊說他逃離香港。曾續指於匿藏期間，陳要求曾拍攝片段籌款，否則不會安排他離港 。葉曾安排及轉換匿藏地點，其間曾以密封紙箱把他們秘密送往昇柏山處所。

王則指，他曾將20萬積蓄交予陳，陳表示會安排他乘搭為「12門徒」的船隻逃離香港 ，但後來不了了之。黃則指，他先後支付共35萬元予涉案頻道作潛逃費用。

葉於警誡會面中表示，涉案頻道運作5年以上，為違法「手足」提供法律和生活支援。葉於2019年底成為頻道員工，月薪約1.5萬元，及後被要求照顧上述4人及提供食宿。涉案頻道初時會每月提供2至3萬作開銷，後來他和其他同夥在金錢等事項出現分歧，葉於2021年8至9月底離職，不再與同夥合作。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟