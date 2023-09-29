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【為母則強】早產女嬰患罕病壯如「綠巨人」　媽媽拒墮胎：無論如何我都愛她

兒童健康 09:00 2023/09/29

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女兒罹患罕見且嚴重的先天疾病淋巴管瘤，曾被斷言零存活率。(網上圖片)

一名母親在懷孕產檢時，發現女兒罹患罕見且嚴重的先天疾病淋巴管瘤，婦產科醫生斷言，女嬰出生後存活機率是零，建議墮胎。惟媽媽拒絕建議，並於8個月時緊急剖腹產女，生下近12磅重、猶如「小綠巨人」雙手及胸膛異常腫大的女兒。

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據外媒報道，美國一名33歲女子切爾西（Chelsey）懷孕5個月時，產檢期間發現女兒阿爾曼（Armani Milby）罹患罕見且嚴重的先天疾病淋巴管瘤，令她懷孕時體重暴增至90公斤，腹部腫脹如懷上3胞胎。當時婦產科醫生跟她說明病因，與自行搜查資料照片後，她坦言「我心碎了，我還有兩個孩子，不明為何發生這種事，每天哭問上帝為什麼」。

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雖然醫生曾告之女兒生存機率是零，兼且有嚴重健康問題，但她作為一個母親，從未考慮墮胎，只想著「如何在出世後幫助她」。當切爾西首次看到女兒樣貌時痛哭難過，「我不在乎她長成什麼樣貌，無論如何我也愛她」。由於女兒出生後需住在醫院治療3個月，因此舉家遷至醫院附近居住方便照顧。

目前9個月大的阿爾曼體形較一般嬰兒龐大，須穿兩歲幼兒衣服，媽媽取其乳名為「小綠巨人」。幸運的是，有專家認為阿爾曼的疾病可透過手術完全治癒，現正定期接受排液治療，預計年內完成淋巴管瘤摘除手術，未來再切除多餘的皮膚。

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責任編輯︰羅嘉欣

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