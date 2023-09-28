【食用安全】美國爆H5N1港暫停進口禽產品　6大煮食貼士預防感染禽流感

▲ 美國爆H5N1禽流感，本港暫停進口禽類產品。

食物安全中心宣布，美國新澤西州Union縣爆發高致病性H5N1禽流感，本港暫停進口該地區的禽肉及禽類產品。

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食安中心周二（26日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指美國新澤西州Union縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人表示，根據政府統計處的資料，本港今年首六個月從美國進口約12280公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1950萬隻禽蛋。

發言人指，中心已就事件聯絡美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

禽流感病徵

根據衞生防護中心資料，禽流感是由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致。人類感染禽流感可出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痛、肺炎等病徵，亦有機會出現眼部感染和胃腸症狀，嚴重可引致呼吸衰竭、多種器官衰竭，甚至死亡。

禽流感潛伏期一般為7至10天，甲型禽流感，即由H5N1、H5N6、H7N9和H10N8病毒引起的病情比一般流感嚴重，大部分患者須留院醫治。長者、兒童及長期病患者一旦受感染，亦較容易出現併發症，如支氣管炎、肺炎等。

6招減低感染風險

中心提醒，市民應避免接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便，並留意以下重點以預防感染禽流感：

購買活雞時，切勿觸摸活雞和雞糞，切勿吹其尾部；

洗淨沾有糞便的蛋，用洗滌劑輔助清洗，並立刻烹煮和進食；

處理家禽、禽類製品或蛋時切勿觸摸口、鼻或眼睛，其後亦必須用梘液和清水徹底洗手；

要徹底煮熟蛋類，直至蛋黃及蛋白都凝固才可進食；

不要把食物蘸著加有生蛋混和的醬料一同進食；

應徹底煮熟家禽，如家禽在烹煮後仍有粉紅色肉汁流出，或骨髓仍呈鮮紅色，應重新烹煮至完全熟透。

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責任編輯：羅嘉欣