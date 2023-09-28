【揚威國際】本地薑創新科技比賽佔鰲頭 英皇「科學組」奪冠及全場總亞軍

▲ 兩支香港代表隊伍於iWISE 2023憑藉出色的表現贏得多個獎項，英皇書院團隊榮獲「科學」組別冠軍及全場總亞軍；世界龍岡學校劉皇發中學團隊則奪得「科學」組別亞軍。

本地中學優秀團隊揚威海外，盡展科技才能。由香港青年協會、教育局及香港科學館合辦，並得到創新科技署、香港科技園公司、香港青年科學院、香港知專設計學院及香港專業教育學院（李惠利）支持的「2023年香港學生科學比賽」，於8月派出兩支優秀隊伍到英國倫敦參與International – World Innovative Student Expo（iWISE）國際賽事。英皇書院榮獲「科學組」的冠軍及全場總亞軍，世界龍岡學校劉皇發中學團隊則獲得「科學組」亞軍。

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28個國家參與

iWISE比賽分為科學、才藝、藝術三大組別，每個組別設有冠、亞、季軍各一名，同時設有多名金獎、銀獎、銅獎及優異獎。今年有28個國家及地區的57份作品爭奪最高殊榮。英皇書院的作品「化廢為寶鈦容易」，研究了不同種類的染料，如何影響納米二氧化鈦生產氫氣的效率。成員之一范知衡形容比賽過程十分激烈，他認為今次比賽是難忘的寶貴經驗，能磨練報告技巧和膽識，並有機會參觀牛津大學、劍橋大學等認識當地文化，結識各的朋友，擴闊視野。

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而世界龍岡學校劉皇發中學研發的「新型可生物分解濾芯」，是一個既舒適又能被生物降解的口罩濾芯，對抗由呼吸道飛沫傳播引起的疾病，同時為環保出力，適合建築工人使用。成員之一張家瑜指，比賽途中因技術問題，未能展示發明品的用途而感到徬徨，後來改為即場演講方式介紹，轉危為機。



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