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【移走證物】涉移走胞姊住所內證物　李卓人小姨被控妨礙司法公正准保釋候訊

社會 15:56 2023/09/28

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（資料圖片）

前「職工盟」主席李卓人妻子鄧燕娥胞妹鄧燕梨，涉於警方到胞姊住所搜屋前，兩度進入單位取走相關證物，被控1項妨礙司法公正罪，案件今（28日）午於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至11月16日再訊，以待索取文件及提供法律意見，被告准以現金5萬元等條件保釋。

被告鄧燕梨（63歲，無業），被控於2023年3月9日，在香港意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨害司法公正傾向的作為，即在香港警務處向鄧燕娥位於荔枝角美孚新村的住所搜屋前，兩度進入單位，移除關乎受查人鄧燕娥的相關案件的證物，從而阻止該等案件證物被檢取及或干擾該等案件證物。

被告暫時毋須答辯，辯方申請將案件押後再訊，以索取文件及提供法律意見。控方不反對保釋，裁判官將案件押後至11月16日再訊，被告准以現金5萬元保釋，其間不得離港，須交出所有旅遊證件。

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記者：梁錦麟

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