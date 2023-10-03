【秋天行山】達人分享4大秘訣挑選行山鞋　推薦行山裝備check list【附1人行山小貼士】

▲ 達人分享4大秘訣挑選行山鞋，推薦行山裝備check list。

秋高氣爽是適合行山的好時機，不少港人都喜愛到郊區行山。行山達人Sam Tam有10多年登山露營經驗，先後行過台灣、日本、歐洲、尼泊爾、印尼火山等多個地方的山，對不同地方戶外裝備的認知尤其豐富。因此，TOPick邀請了Sam教大家如何挑選行山鞋，並分享行山小貼士！

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4大秘訣挑選行山鞋

Sam表示，行山鞋可增加對足部的保護性，令我們在行山時更安全、安心。為此，他分享了4大挑選行山鞋的秘訣：

1. 防滑鞋底

購買行山鞋時，要先考慮計劃行怎樣的山，可依行山路徑及難度去選擇。而具有防滑功能鞋底的行山鞋，當行走崎嶇的石路或行山時，都可以保護我們不會滑倒。

2. 氣墊

揀選行山鞋時，宜揀氣墊位置更粗、更厚，以及更寬一點的鞋，因保護性會更高；其次，鞋子前方的屈曲位置會較有彈性、柔軟，使我們可以走得更加平穩、順暢。

3. 高筒

行山鞋會有高筒位置，原理就是為了防止沙石進入，如果沙石跑入鞋内的話，會容易使足部受傷。

4. 防水

行山鞋大部分都有防水功效，因為去戶外行山經常會遇到天氣不穩定，或者突然下雨的情況，那麽一對防水的鞋就可以使腳部不會濕透，不容易起水泡，同時也會更加安全。

Sam還提到，試鞋時也需注意，建議最好在下午或傍晚時分去試鞋，「因為其實在這些時分裡，我們的腳已經走了一天的路，腳是會脹一點的」，因此在這個時間去試鞋，就可以貼合行山一整天後腳部的狀態，鞋子尺寸也會更合適。

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行山穿衣搭配

行山主要是戶外活動，Sam認為行山時應盡量不要穿棉質或太厚的衣服。一是衣服太厚就會吸取很多水分，若無法快乾，水分就會積聚在衣服上，悶住身體，使衣服變重，走起路來就不舒服；第二，透氣的衣服還有很重要的一點，就是快乾和排汗，這樣汗水就不會黏在身體上，如果衣服不乾、濕透的話，就會使身體變冷，容易生病。

在走一些較崎嶇的山或地方，比如密林或路線較窄的位置時，就需要穿長袖衣物。很多人會覺得穿長袖很熱，實際上長袖也有2大功能，第一是保護皮膚，第二就是可以達到防曬效果。另外，褲子方面也是一樣要輕薄，以及可以保護自己的身體，選擇快乾、排汗的面料會更好。如果行山時，在中午時分覺得很熱，可以選擇拆開當做兩條褲，也很適合去行山。

除了衫褲，行山襪的挑選也很重要。Sam推薦同樣可以快乾、排汗的襪子，而一般棉質的襪子則不太建議，因為裡面濕了就會包住腳部，可能會起水泡或引起很多其他問題。而行山襪的保護性會更高，因為在行山時可能會走較長時間，或者走的路線較崎嶇，行山襪在腳底的位置會有個厚一點的墊子，當腳踩下去時，除了鞋子保護我們之外，其實襪子也會保護一部分。另外，一定要挑選中長襪，可以使沙石不會直接進入到皮膚的位置，保護性更高。

有時戶外行山可能會遇上惡劣天氣，因此需要攜帶一件防水外套。Sam表示，因為天氣是無法預計，所以不論走怎樣的山，走到哪裡，都應該需要帶一件防水外套。而防水外套有很好的效果，第一，它一定會密封全身，不會使雨水流進去；第二，防水外套需要有帽子，遮住人的整個身體，使我們不會那麽容易被雨淋；第三，防水外套還會有防風和保暖的成分，使保護性更高，以及讓身體不會完全濕透。

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行山裝備check list

1. 防曬帽

行山時，防曬方面也很重要，因此戴上一件防曬帽子會較好。首先可以考慮能遮蓋到較多位置的漁夫帽，如果不喜歡這個款式，還可以選擇鴨舌帽。

因為太陽從上面照射下來，只要遮到眼睛的位置，就不會使我們的眼睛受傷。

2. 食物和飲品

行山最重要就是要帶一些食物和飲品，「因為在戶外，補給的地方不是太多，就要根據行山時長來決定帶多少水」，如果是1個小時就需要500ML至1L的水，或者對路線很熟悉，就可以考慮去到哪個位置可以補給，再帶上適量的水分就可以。

同時，行山需要能量，可能會造成缺糖問題，所以也需要帶一些甜的食物，就不會那麽容易中暑、暈倒。另外有一些電解飲品可以補充能量，不會出現中暑的問題，也令行山的時候有更多力量走得更好。

3. 行山杖

如果作為行山初學者，第一次行山或者次數不多的，可能會一上山就覺得很累，這時可以藉助行山杖，除了腳部，在行山時還可以藉助上身的力量，在行走時更舒適一點。

行山杖有很多不同種類，一般是由鋁合金製作或碳纖維製作，兩者最主要區別就是：鋁合金更重，但彈性會更好，避震能力更强；碳纖維的好處就是輕便，它可能比鋁合金輕一半左右，但因為是硬的材質，插在地上的時候會直接將力量反射上來，因此就要看個人喜好，選擇輕便的還是彈性更好的行山杖。

4. 行山背囊

既然講到行山時有這麽多東西要帶，應該要有一個背囊。Sam强調，行山背囊需要快乾、透氣，才不會使身體悶熱；其次行山背囊會比平時的普通袋子要更輕便；第三就是要多格數，除了主要位置以外，它還有放水樽的位置，另外背囊後的小洞，可以使一些大型的水袋用一條喉管從此處伸出，擺在前面方便喝水，就不一定要使用水樽。

另外，行山背囊前面還有一些紥緊的位置，可以紥住行山杖，就可以在不使用時不用以手拿著；或者在外套不想穿、又想方便拿出的話，也可以擺在這中間，用繩子紥緊。

如果行山路程很短，或者行走時間很快，可以拿輕便一點的行山背心。行山背心的區別是少了腰帶位置，只靠上身的位置來穿；第二，在胸口位置多了許多不同的袋子位置，可以裝下手機等其他東西；同時行山背心上的水袋可以不用脫下，也不用拿出來就可以直接喝水。Sam指出，行山背心整體較為輕便，但缺點就是擺放的東西少很多。

5. 其他裝備

除了以上所講的裝備，行山時還需要帶急救用品，如消毒藥水、紗布、綳帶等等，因為行山時擦傷機會最高，其次因為我們不是專業人員，只是處理皮外傷、簡單的扭傷等這些可以控制到意外，如果直接去到走都走不動的程度，或者遇到中暑這些嚴重的問題，最好還是召急救，或者打999會比較安全。

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一人行山貼士

Sam表示，平時應盡量避免一人行山，最好約朋友一起去行，因為如果自己一個人去還是一個初學者的話，危險性會更高。如果實在約不到朋友一起，為避免發生意外，在一人行山時首先要告知身邊的朋友或親人自己的去向，其次還可以使用香港政府研發的「MY MAP HK」APP或其他地圖APP，可以不斷記錄自己目前所在的位置，若在同一個地方靜止超過一定時間，就會響起警報，並發送訊息給相關緊急聯絡人，同時事前可以了解更多山的位置和資訊，讓自己多一個保障。

另外，山徑上可以選擇在市區，或者一些比較容易撤退，很熟悉的地方，比如獅子山，走上去的時候起碼知道是在九龍區，市區安全一點的地方；第二就是選擇在1、2個小時之内就可以走完的路線，或者上去之後有什麽問題也可以很容易走下來的地方，如城門水塘的畔塘徑，環境和涼快度亦會更高；如果想看風景好一點的，也可選擇龍脊。

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記者：何沛怡