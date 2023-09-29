【流行趨勢】潮跟各地女星剪掉煩惱絲    短髮造型打造小臉效果

▲ 短髮造型打造「巴掌臉」。

別以為擁有一把長長秀髮才夠動人，短髮女生亦同樣吸睛！不少香港、台灣、韓國和日本女星都剪了一頭短髮，令她們五官和臉型更為突出，更有辨識度。

其實短髮亦分了很多種，包括可愛蘋果頭、俐落及肩髮、小狼尾中短髮等等，只要配搭得宜，絕對有修飾臉型的作用，令你圓臉秒變「巴掌臉」！

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蘋果頭短髮

近年大熱的日系蘋果頭，非常適合甜美的女生，這款髮型強調圓潤感，即是後腦勺的層次沒有極短髮這麼高，看起來較圓潤，配上精準的瀏海長度，增強立體感。蘋果頭代表女星有蘇皓兒（Chloe）、蘇麗珊、滿島光和 許瑋甯。香港代表Chloe更有「短髮女神」的美譽，自從換上短髮後，人氣急升。

日本代表滿島光憑日劇《First Love 初戀》再攀事業高峰，她早前亦剪了一個蘋果頭，令她本來已細小的臉蛋更為精緻。而擁有混血五官的台灣代表許瑋甯，短髮造型不但沒有增添男孩子氣，反而更顯俏麗可愛。

俐落及肩髮

如果想增加女人味，及肩髮絕對是好選擇，過往不少女士都害怕及肩這個尷尬位置，不知如何處理好，大家不妨參考香港女神倪晨曦，她將髮尾頭髮拉直，看起來整齊俐落，而且有減齡效果！

而韓國女神宋慧喬一頭及肩髮就顯得自然隨性，沒有刻意拉直或電捲，但自帶一種時尚感；台灣代表賈靜雯則將及肩髮電成波浪捲，增添不少女人味，看起來十分嫵媚動人！

最新影片推介：

小顏Wendy Cut

韓國女團「Red Velvet」成員Wendy一頭短髮絕對是她的標記，看似參差的髮腳，再配上空氣瀏海，令她鵝蛋臉型更為突出，而且不減俏麗感，難怪粉絲非常受落，還尊稱她的髮型為「Wendy Cut」，在韓國是潮流指標！

小狼尾中短髮

另一韓團「少女時代」的成員太妍同樣留有一頭狼尾短髮，即髮腳帶點隨性的彎度，令她本身充滿仙氣的外表增添幾分率性，而且臉蛋更顯小巧可愛。

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責任編輯：Kiwi Lee