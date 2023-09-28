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【旺角縱火】涉3年前旺角馬路擲汽油彈　19歲男認企圖縱火等罪判教導所

社會 16:31 2023/09/28

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涉3年前旺角馬路擲汽油彈，19歲男認企圖縱火等罪判教導所。（資料圖片）

19歲男涉2020年在旺角馬路上投擲汽油彈，早前承認企圖縱火、企圖刑毁及管有物品意圖摧毁財產共3罪，今（28日）於區域法院被判入教導所。法官指，被告沒有社會歷練和獨立分析能力，自然落入狂熱的政治漩渦。

被告賴卓豐（19歲），承認在2020年5月1日在界限街與彌敦道交界，企圖用火損壞上址行車路；連同3名身分不詳的人企圖損壞駛經上址的車輛輪胎；以及管有一個瓶口塞有白色毛巾碎片、內有230毫升液體的玻璃瓶、7個空玻璃瓶及2條嵌有鐵釘的膠水管。

案情指，有警員目睹被告點燃汽油彈投擲到車路上，引起爆炸，被告在警誡下稱由1名叫梁天樂的男子帶領，警方搜身後檢取了涉案的物品。

辯方求情指，被告坦承因衝動和被網友利用犯案，承諾改過自身，服刑後會再報考中學文憑試，報讀大學，冀法庭判被告入教導所。

法官陳廣池判刑時讀出部分求情信，被告稱知道縱火會對社會帶來潛在的危害和後果，母親離世對他的成長有不少影響，犯案是其人生污點和轉捩點；被告胞姊指被告與母親性格相似，勇於表達，敢作敢言，亦帶股衝動，但被告錯誤理解公義的表達，愚蠢地犯下罪行。

法官指，由求情信可見被告有如一張白紙的15歲小伙子，受他人唆擺、誤導和鼓勵參與暴力行為，相信涉案汽油彈是由被告和共犯由「安全屋」帶至現場，涉及策劃和裝送，不接納被告因一時衝動而犯案。

法官又指，相關路段雖無發生非法集結或暴動，但被告在馬路上投擲汽油彈自然會引致恐慌和混亂。

法官引述報告提到，被告受網上群眾影響，用錯方法企圖實現政治目標，建議判入教導所。法官稱，被告沒有社會歷練和獨立分析能力，自然落入狂熱的政治漩渦，干犯嚴重破壞社會安寧的罪行，可幸沒有人受到傷害或致財物受損一，遂接受報告建議判刑。

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記者：陳曉欣

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