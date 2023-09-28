【我要瞓鬥】陳若思測驗攞高分成眾矢之的　胡美貽䟴床策略阻人養神

▲ J2王牌節目《我要瞓鬥》近日播映中！

J2王牌節目《我要瞓鬥》是《恐懼鬥室》式求生真人騷，14組「瞓鬥師」要留在錄影廠內60小時馬拉松式玩遊戲，為10萬元獎金獎品作困獸鬥。

昨晚（9月28日）播映的一集中，為人性間的勾鬥及猜疑揭開序幕，簡單如大會派發由星級名廚Gabriel製作的兩款早餐，雖然美食當前，但各人仍然疑心生暗鬼，面上佈滿猜疑同不安。瀅仴還叮囑拍檔Samlau「食嗰陣要望真啲」，連攞第幾碟都要計算。

陳若思（Amber）更問主持；「可唔可以唔揀呀，係咪一定要食呀？」認定背後一定有陰謀。就連一班素人都唸唸有詞「就咁食，有無咁簡單呀」，猜忌已在「瞓鬥師」間散佈。

▲ Amber同Nicole疑心到想放棄食早餐。

胡美貽陳若思成眾矢之的

食飽之後有一小時休息，有人吹水、有人自娛。但有兩組藝人趁機運用戰術以增加勝算，先有胡美貽（Nicole）和陳若思Amber實行擾敵政策，Amber負責大嗌擾人休息，

另一邊Nicole每見人想閉目養神，就在床邊猛䟴，破壞對手休息時間。加上稍後二人在「突擊測驗」環節中取得高分，很快便成為眾矢之的。

另一邊，奶仔攻心計開始拉幫結黨搞聯盟，最先拉攏是同屬藝人組的「帽子男孩」。奶仔先開出條件誘之以利︰「或者我哋結盟，任何一隊贏每人分兩萬五。」接住施展「威嚇」手段，叮囑對手有被孤立的可能，玩出真人騷精髓。

▲ 藝人同素人互篤務求令對方扣錢，兩組人鬥爭趨白熱化。

藝人「追殺」素人組

另一方面，藝人組同素人組目前各佔5隊，之間的鬥爭亦趨白熱化，特別是玩「暗題」遊戲時更加明顯。

大會安排「瞓鬥師」上堂，同時各人獲發一句「暗題」，只要在課堂成功講出而不被發現，就可以加Coins，相反就會被倒扣。素人組在此環節，成為藝人組「追殺」對象，接連被舉報。

▲ 奶仔舉報令多組「瞓鬥師」被罰錢，非常惹火。

錄影廠擺放100個鬧鐘

今晚（9月29日）負責早更的糖妹跟陳葦璇登場，更請到6號連踩兩更協力。第一個集體任務，就是要在限時一個鐘內，在錄影廠內找出100個正在響鬧的鬧鐘。

在電視城錄影廠同時出現100個鬧鐘，場面何其壯觀，確實是項創舉。今趟為團隊戰，一個鬧鐘都不能少。為免被扣Coins，藝人隊同素人隊放下暗鬥，齊心協力。在尋找的過程才知道，原來並不是「搵鐘」那麼簡單，當中有10個鬧鐘需要解謎，考耳力同時又考解謎及推理能力。明晚點止「搵鐘」咁簡單。

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