高官分頭行動刺激夜經濟　最特別市集在壁屋懲教所？

▲ 壁屋懲教所市集。（保安局Facebook圖片）

明日是中秋佳節，適逢港府近日大推「夜繽紛」，多位高官先後響應，到不同區支持夜經濟。各類夜市遍地開花，但最令人意想不到的，料屬壁屋懲教所也搞市集。保安局常任秘書長李百全今日便親赴主持開幕禮，這個一連兩日的文化市集，由在囚青少年籌辦，設中國繩結、書法、麵塑技藝同埋粵劇藝術等攤位，保安局形容是「最特別的市集」。

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其實，近日除了財政司副司長黃偉綸近日夜晚頻頻出動，公務員事務局楊何蓓茵最近也到節日氣氛濃厚的灣仔利東街又食又買，大騷戰利品，她不忘呼籲市民留港消費，帶旺經濟。

房屋局局長何永賢等人則穿上應節服裝，幫襯房委會旗艦商場「大本型」，在巨型玉兔下打卡，又到空中花園放水燈，並親手捲棉花糖送給市民，笑稱玩得好盡興。

▲ （孫東Facebook圖片）

至於創新科技及工業局局長孫東，則到大坑出席舞火龍活動，他呼籲大家多多支持香港夜繽紛系列活動，刺激消費、帶動經濟。

去年中秋特地到元朗燈籠街買燈籠的保安局局長鄧炳強樂而再返，今年則特地請師傅即場教製金魚燈籠。

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