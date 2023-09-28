【大灣區機遇】大灣區執業試降低門檻　林新強：有助年輕律師在內地建立事業

▲ （林新強Facebook圖片）

國務院公布《香港法律執業者和澳門執業律師在粵港澳大灣區內地九市取得內地執業資質和從事律師執業試點辦法》（《試點辦法》），延長試點期限3年至2026年10月4日，並明確具有累計3年以上律師執業經歷及符合其他條件的港澳律師在取得內地執業資質的，可以從事一定範圍內的內地法律事務。此外，延續了關於考試、申請執業、業務範圍、執業管理等的規定。

立法會法律界議員林新強表示，自己多年來一直去信有關部門，提議降低門檻，以支持香港年青律師更積極參與大灣區市場和認識國家。對今次大灣區律師執業考試的改革表示歡迎。

他認為，放寬年資限制的新措施，讓香港年輕律師能參與到大灣區建設之中，有助他們提早在內地建立自己的事業。對國家建設、本地法律業界發展，以至律師本人的職場規劃而言，都有莫大益處。

他形容，大灣區是龐大且機遇處處的新市場。而香港是中國唯一一個實行普通法制度的地區，是聯繫國家與世界的重要樞紐。借助香港的普通法優勢、以大灣區律師執業資格與內地律師建立聯繫，配合一帶一路國策，協助內地企業「走出去」、國際企業「引進來」，香港律師必定大有可為。

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責任編輯：林曉君