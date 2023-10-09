【泰總理訪港】李家超禮賓府晤泰總理　盼續加強經貿合作、推動人文交流

▲ 李家超在禮賓府與訪問香港的泰國總理賽塔．他威信（左）會面。（政府新聞處圖片）

​行政長官李家超今日（9日）在禮賓府與訪問香港的泰國總理賽塔·他威信會面。李家超歡迎賽塔．他威信訪港，並祝賀他當選成為泰國第30任總理。



李家超說，香港和泰國的經貿關係向來密切。泰國在東南亞國家聯盟（東盟）成員國中，是香港的第四大貿易夥伴；而香港是泰國的第四大投資者。他期望香港和泰國未來能夠繼續保持緊密關係，加強經貿合作。

他感謝泰國支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，並指香港可發揮作為連繫內地與其他經濟體的重要樞紐，為促進區域經濟發展作出貢獻，互惠共贏。

6至8月泰國訪港客量恢復至疫前同期逾9成

李家超表示，香港全力推進與東南亞國家等「一帶一路」沿線地區的民心相通，目前在港居住的數以萬計泰國人為香港的多元文化帶來澎湃活力，更為社會經濟作出重要貢獻。又提到東南亞市場的旅遊業復蘇迅速，其中今年6至8月泰國訪港客量，已恢復至疫情前同期超過9成，令人鼓舞。特區政府期待繼續與泰國政府攜手合作，推動兩地的人文交流。

政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、商務及經濟發展局局長丘應樺和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。

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責任編輯：林曉君