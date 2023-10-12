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【區議會選舉】新方向派5人參選　主攻九龍及新界　李煒林榜上無名

政治 16:18 2023/10/12

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5人代表新方向參選（戴朗希攝）

區議會選舉提名期下周二開始，香港新方向今日率先公佈5人參選名單，主攻九龍及新界。本身是新界北立法會議員的新方向執委張欣宇表示，將在今日記者會後，向居民及「三會」成員爭取提名。

5位參選人包括：

陳燕君（天水圍南及屏廈選區）、蘇靖然（黃大仙東選區）、黃樂妍（黃大仙西選區）、李嘉駿（蝴蝶山選區）及馬志恆（九龍城南選區）。

新方向形容五人具不同背景，其中陳燕君是95後，蘇靖然則自稱是普通打工仔，黃樂妍是「立志貢獻社會建設的本地女生」，李嘉駿是北區長大的新生代，馬志恆是創業者。關於各參選人的政治定位，蘇靖然表示，參選人不希望有任何的政治標籤，她認為只要有共同的信念，都是他們希望爭取的票源。

新方向宣布5人參與區議會選舉。（戴朗希攝）

今起開始爭取三會提名

新方向在立法會目前僅佔一席，張欣宇指，新方向由成立至今，開始變得有影響力，稱會在體制內成為一個堅實的力量。他強調新方向會在不同議題拿出切實解決問題的方案，不會只作簡單批評。

談到參選勝算、及爭取「三會」成員提名有否遇到困難時。張欣宇回應稱，雖然各位參選人欠缺參選經驗，但他認為每位參選都有不同背景，而這正正是現時香港需要的。張欣宇沒正面回應是否已拿到提名票，僅指今日記者會後會開始聯絡，強調每個提名都會爭取，相信參選人的熱誠、地區服務經驗，能夠爭取到當地居民及三會成員的支持。

經費成挑戰  不排除網上籌款

被問到在宣布參選前，新方向有否先向中聯辦「打招呼」？張欣宇表示，在區議會的遊戲規則內，沒有列明要向中央駐港機構聯絡。他又稱，選舉經費是一個大挑戰，新方向曾作內部籌款，用作行政費用，「我們亦不排除會作網上籌款。」

李煒林：現時是競選統籌主任

早前透露有意參選的李煒林多次被追問為何沒有參與選舉，李煒琳僅指現時的身份是競選統籌主任，只會專注幫助新方向做好選舉工程，「希望大家可以多多關注及支持我們的候選人。」

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記者：戴朗希

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