【小心飲食】婦人飲「無糖綠豆湯」血糖直飆240　醫生警告：恐引發慢性腎病

▲ 婦人飲「無糖綠豆湯」血糖直飆240，醫生警告恐引發慢性腎病。

天氣炎熱，不少人喜歡食綠豆糖水作消暑甜品，不過有醫生便警告綠豆澱粉含量甚高，攝取過量隨時會令血糖急升，容易引發慢性腎病。

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台灣腎臟內科馬弘桓醫生分享一宗病例，指一位患有慢性腎臟病的77歲婦人，儘管已於平日嚴格控制飲食，但因難忍炎夏高溫，最終忍不住食了一碗沒有加糖的綠豆沙，導致飯前血糖竟然飆升到240mg/dl，整整是空腹血糖正常值的近一倍，讓她一度以為自己是糖尿病發作。

對此，馬弘桓提醒，綠豆其實屬於主食類，一旦攝取過多澱粉，血糖自然容易飆高，長期下來，容易引發慢性腎病加劇。馬弘桓進一步指出，腎病患者可以吃綠豆，但必須不能超出標準攝取量。根據每日飲食指南，成人一日全縠根莖類（主食）的量相當於1.5至4碗，而綠豆1碗為2份主食，相當於半碗飯，即使不加糖，也都必須計算入澱粉攝取範圍。

除了綠豆外，馬弘桓又提到，包括南瓜、粟米、芋頭與山藥等五榖根莖類食物，其實也全都是主食，卻常被誤當成蔬菜，跟米飯、麵條等主食類食物一起吃下，都容易對血糖造成影響。

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責任編輯：羅嘉欣