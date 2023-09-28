【哈囉喂2023】12歲或以上全包價$834起　期間海洋公園營業至晚上11時

▲ 今年海洋公園「哈囉喂全園祭2023」9月15日起至10月31日期間舉行。（陳靜儀攝）

萬聖節即將來臨，今年海洋公園「哈囉喂全園祭2023」9月15日起至10月31日期間舉行，推出6間鬼屋等活動，12歲或以上參加者玩盡6間鬼屋連入園門票最平$834，小童則$702。

今年設2款鬼屋門票分別包3間鬼屋，正價均是$280，海洋公園全年會員9折後$252，「鬼怪三重奏門票」可進入「怨靈鬼校」、「妖怪の森」及「咒偶II」。「恐怖三重奏門票」則可進入「怨靈異域」、「壹捌靈實驗室及「異度空間」。另有「哈囉喂全園祭」、「哈囉喂大匯演」及遊戲、魔術攤位。

哈囉喂參加者須另加購海洋公園入場門票，12歲或以上$388、3至11歲小童$233，憑AEON信用卡付款可享85折，前者$330，小童$198。

海洋公園公司主席龐建貽表示，今年哈囉喂規模是疫情3年後最大，8月預售套票的銷量較疫情期間的3年好，較去年有兩倍多增長，10月初有4間公司包場遊玩，以本地客為主，形容銷情理想。他強調票價按市場需求及公園財政訂定，其他如生日優惠等如是。

他又指，海洋公園6至8月入園人數的百分比按月錄雙位數升幅，自由行內地客與內地團客人數比例是8:2，預料中秋國慶假期人流與暑假相若。

港府正大力推動夜經濟，龐建貽指，哈囉喂期間樂園營業時間延長，對於港人習慣北上消費，他強調公園及水上樂園一直推出新活動吸引旅客及市民到訪。至於山上重生方案方面，龐透露招標一直進行中，園方對前景感樂觀，期望第四季有更多詳情公布。

另外，香港海洋公園萬豪酒店今日（28日）宣布推出 「哈囉喂週末住宿計劃」，提供客房住宿、萬聖節主題晚餐及海洋公園哈囉喂門票。

入住日期：2023年10月13日至10月31日（逢星期五至星期日及公眾假期）

價錢：2,100港元起

優惠詳情：

酒店客房住宿一晚

雙人自助早餐

於Pier酒廊享用特製的雙人萬聖節主題晚餐（供應時間由17:00至22:30)

海洋公園哈囉喂門票兩張，可選「哈囉喂鬼怪三重奏」或「哈囉喂恐怖三重奏」門票

萬聖節主題晚餐

位於Pier酒廊的萬聖節主題晚餐提供三道菜，其中包括「小鬼集會」前菜，以搞怪的形式呈現鹹蛋炸魚皮、牛油雞翼和越南春卷。主菜部分 ，客人可選擇 「長舌搞怪牛肉湯麵」或 「魔幻血肉雞絲湯麵」。甜品「魔眼血池」是一款以辣椒和紅桑子製成的朱古力慕絲蛋糕。

哈囉喂門票詳情

哈囉喂「鬼怪三重奏門票」，可進入哈囉喂全園祭景點「怨靈鬼校」、「妖怪の森」及「咒偶II」

哈囉喂「恐怖三重奏門票」可進入哈囉喂全園祭景點「怨靈異域」「壹捌靈實驗室」及「異度空間」。

哈囉喂門票不包括海洋公園入場門票，住客須自行購買海洋公園門票入場 ，方可參加海洋公園哈囉喂活動。

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記者：陳麗娜