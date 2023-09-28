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【新聞自由】李家超：有反中亂港勢力在國際場合炒作編謊　披「媒體外衣」作奸犯科

政治 16:52 2023/09/28

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李家超今日出席香港新聞界慶祝中國成立74周年酒會致辭。(政府新聞處影片截圖)

特首李家超今日批評，又有反中亂港勢力在國際場合炒作，圖自編自導新謊言，「他們似乎想自編自導一個新的謊言，就是只要披上媒體的外衣，無論這個人怎麼作奸犯科，你都不能動他，而且他可以反過來，反咬你侵犯媒體自由。」

李家超今日出席香港新聞界慶祝中國成立74周年酒會致辭表示，香港在聚焦發展經濟、改善民生的同時，也要時刻保持警惕，防範破壞香港的力量隨時重臨。強調不論犯法的人或組織是甚麼背景、甚麼職業，必定嚴厲打擊，有法必依，執法必嚴，追究到底。他期待，新聞界繼續在國際舞台上說好香港故事，推動中外文明交流、民心相通，向世界傳揚中華文化。

英國早前在聯合國人權理事會期間，發起「香港媒體自由」活動，適逢是被控串謀勾結外國勢力的《壹傳媒》創辦人黎智英服刑一千日，活動獲至少22個國家響應，包括美國、法國和德國。

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責任編輯：區綽彥

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