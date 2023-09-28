【幼稚園學費】401全日制幼園加學費　疫後6校學費急升逾1倍

▲ 全港66.5%、401所政府資助全日制幼稚園獲准加費，數目按年急升逾1倍。（資料圖片）

全港66.5%獲政府資助全日制幼稚園獲准於新學年加學費，涉及401間幼稚園，數目按年急升逾1倍。本報統計其中6間學費按年升逾1倍，加幅最高為觀塘順德聯誼總會梁潔華幼稚園，全年學費急升近2倍，有幼稚園校長解釋疫情下曾凍結學費及免收家長學費，形容現時加學費是情非得已。

疫後學費倍增 校長：疫下曾免收學費

教育局今（28日）公布，截至本月4日，共收到603間參加幼稚園教育計劃、提供全日制或長全日制課程的幼稚園，申請調整新學年學費，最終401間獲准加費，較去年202間高出近1倍；另有1間調減學費，201間維持學費不變，新學年每期學費中位數約為940元，較去年增加約50元，惟整體學費仍處於低水平。同時有472所提供半日制課程的幼稚園中，12所獲准加學費；460所維持學費不變。

按教育局收費證明書統計，全港約6間資助幼稚園全日班學費加幅達1倍或以上，觀塘順德聯誼總會梁潔華幼稚園學費增幅1.9倍，由800元增至2,300元；其次為佛教真如幼稚園（東涌）加1.3倍，增至1.45萬元；位於沙田的港九街坊婦女會丁孫慧珠幼稚園學費亦加1.1倍，增至2,856元，該校校長王敏華向本報指，該校在疫情下與家長共渡難關，已兩年無加學費，更曾豁免收取家長學費長達約1年，加上幼師不設薪級表，學校主要靠收取學費營運，另需添置教材，形容是次加學費是情非得已，盼平衡收支、「追返小小通賬」，校方並無接獲家長反映加學費後有困難。

沙田區救世軍乙明幼兒學校學費，微升1.88%至28,620元，屬參加幼教計劃學費最貴的學校。

此外，本學年約8間資助幼稚園全日班由免費改為收費，包括北區鳳溪幼稚園由免費改為收10,219元，加幅最高，校長梁文珊向本報指，該校全日班為第2年復辦，校方因應經濟及營運需要而加學費，進行家長問卷後無人反對，校方亦會提醒家長申請相關經濟援助。去年全日班免收學費的屯門青松湖景幼稚園、北區太平幼稚園，今年亦分別改收3,000元及2,750元。同時有2間幼稚園半日班由免學改為收費。

教育局：上學年24間幼稚園停辦 另接7間新註冊

另外，在幼稚園收生寒冬下，教育局稱共有24間幼稚園在上學年結束時或以前停辦，包括4間與他校合併，同時有8間新註冊幼稚園，另有7間正申請註冊。

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記者：梁凱婷、馮琪雅