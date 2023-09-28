【學校動態】郭怡雅神父紀念學校重培養思維　生活化主題創造學生動腦機會

▲ 郭怡雅神父紀念學校一年級學生熱情地向家長介紹親手製作的健康小食。（學校提供相片）

郭怡雅神父紀念學校是「感．創．做」LBD夥伴學校之一，他們在7月初舉行一連三個半天的專題研習課（Wonder Week），小一及小二學生在特定主題下進行探究式學習，並與家長及來賓分享學習成果。「小孩從做中去學習，比單單從書本吸收學得更好！」一位小二家長十分欣賞是次活動，除了看到孩子愉快學習之餘，更看到孩子的成長。

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踏進小一的班房，每個組別擺放了一盤盤的健康小食，有水果串、水果梳打、三文治等。小檔主在招待家人，踴躍萬分的走到家長前遞上小食，邀請家長品嚐。「如何為家人舉辦一個驚喜派對？」是小一Wonder Week的主題，學生在深入認識家人，並感受到家人對自己的關愛後，以派對形式回饋家人對自己的愛護。

小一生總有參與過大大小小的派對，但作為派對的搞手相信是第一次。孩子要思考的事情多了！派對要有甚麼？家人喜歡甚麼？怎樣才能製造驚喜？不少學生都想到以水果來製作健康美味的食物給家人，其中一組同學想製作水果撻，難題來了，「學校沒有焗爐，怎樣做到水果撻的撻皮？」老師問到。學生靈機一觸想到曾在超級市場見過消化餅，提出以消化餅來取代牛油皮，認為同樣也有鬆化的口感。這個結合創意與生活經驗的智慧，讓同學和老師都覺得驚喜。

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二年級的同學同樣雀躍，熱情地邀請來賓觀賞小組製作的海報，推介香港的好去處。小二的主題為「你會推介怎樣的香港一天遊行程？」學生了解香港不同的吃喝玩樂好去處，其所在地、交通安排等，繼而安排一天遊的旅行團。每組所介紹的旅行主題都不同，有些以區域為主線，集中遊覽葵青區，有些以郊遊為主線，有些則包含觀光、美食、購物的一站式體驗。

老師提到，初時曾想過各組別以特定的主題來整理一天遊行程，但有同學提出家庭裏的人會有不同的喜好，也想設計一條路線能滿足一家大細。老師容讓他們的想法，於是成就各組多姿多采的路線。完成展示與分享後，老師特意安排反思時段，請同學反思學習過程中的經驗：「小組協作遇到甚麼困難？」、「你們怎樣解決？」有同學提到在選擇景點時出現意見分歧，花了好一段時間才有共識，亦有學生提到在分工上各人不夠配合，於是一起想辦法下次如何做得更好。

看到這兒，也不難推想得到，學生懂得思考這能力是怎樣培養出來的吧！根據Bloom's taxonomy（布魯姆分類學）的理論，學習者的思維培育是從初階的「認知」、「理解」，發展至高階的「應用」、「分析」、「評估」、「創造」。學校要持續在課堂提供機會，學生才有訓練高階思維的場景。LBD課程就是在不斷製造訓練高階思維的過程：創設問題情境，讓學生從參與各項小任務去建構對於核心知識的理解，在主題完結前以創造成品來呈現意念及回應問題。

Wonder Week的「驚喜派對」和「一天遊行程」正是需要學生應用高階思維的設置。教學流程的設計固然重要，但更重要的是老師的帶領，老師沒有為學習設限，遇上難題不為學生立即解答，接納學生的想法，與學生反思學習經驗，才令學生有進一步動腦的機會。

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