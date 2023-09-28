【學校動態】郭怡雅神父紀念學校重培養思維 生活化主題創造學生動腦機會
郭怡雅神父紀念學校是「感．創．做」LBD夥伴學校之一，他們在7月初舉行一連三個半天的專題研習課（Wonder Week），小一及小二學生在特定主題下進行探究式學習，並與家長及來賓分享學習成果。「小孩從做中去學習，比單單從書本吸收學得更好！」一位小二家長十分欣賞是次活動，除了看到孩子愉快學習之餘，更看到孩子的成長。
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踏進小一的班房，每個組別擺放了一盤盤的健康小食，有水果串、水果梳打、三文治等。小檔主在招待家人，踴躍萬分的走到家長前遞上小食，邀請家長品嚐。「如何為家人舉辦一個驚喜派對？」是小一Wonder Week的主題，學生在深入認識家人，並感受到家人對自己的關愛後，以派對形式回饋家人對自己的愛護。
小一生總有參與過大大小小的派對，但作為派對的搞手相信是第一次。孩子要思考的事情多了！派對要有甚麼？家人喜歡甚麼？怎樣才能製造驚喜？不少學生都想到以水果來製作健康美味的食物給家人，其中一組同學想製作水果撻，難題來了，「學校沒有焗爐，怎樣做到水果撻的撻皮？」老師問到。學生靈機一觸想到曾在超級市場見過消化餅，提出以消化餅來取代牛油皮，認為同樣也有鬆化的口感。這個結合創意與生活經驗的智慧，讓同學和老師都覺得驚喜。
二年級的同學同樣雀躍，熱情地邀請來賓觀賞小組製作的海報，推介香港的好去處。小二的主題為「你會推介怎樣的香港一天遊行程？」學生了解香港不同的吃喝玩樂好去處，其所在地、交通安排等，繼而安排一天遊的旅行團。每組所介紹的旅行主題都不同，有些以區域為主線，集中遊覽葵青區，有些以郊遊為主線，有些則包含觀光、美食、購物的一站式體驗。
老師提到，初時曾想過各組別以特定的主題來整理一天遊行程，但有同學提出家庭裏的人會有不同的喜好，也想設計一條路線能滿足一家大細。老師容讓他們的想法，於是成就各組多姿多采的路線。完成展示與分享後，老師特意安排反思時段，請同學反思學習過程中的經驗：「小組協作遇到甚麼困難？」、「你們怎樣解決？」有同學提到在選擇景點時出現意見分歧，花了好一段時間才有共識，亦有學生提到在分工上各人不夠配合，於是一起想辦法下次如何做得更好。
看到這兒，也不難推想得到，學生懂得思考這能力是怎樣培養出來的吧！根據Bloom's taxonomy（布魯姆分類學）的理論，學習者的思維培育是從初階的「認知」、「理解」，發展至高階的「應用」、「分析」、「評估」、「創造」。學校要持續在課堂提供機會，學生才有訓練高階思維的場景。LBD課程就是在不斷製造訓練高階思維的過程：創設問題情境，讓學生從參與各項小任務去建構對於核心知識的理解，在主題完結前以創造成品來呈現意念及回應問題。
Wonder Week的「驚喜派對」和「一天遊行程」正是需要學生應用高階思維的設置。教學流程的設計固然重要，但更重要的是老師的帶領，老師沒有為學習設限，遇上難題不為學生立即解答，接納學生的想法，與學生反思學習經驗，才令學生有進一步動腦的機會。
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撰文 : 程頌琪 教育大同項目經理