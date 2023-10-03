【你好，我的大夫】何廣沛讚女友與自己一凹一凸　Matthew認曾受網民言論影響心情

▲ 何廣沛（Matthew）早前接受TOPick專訪。

在公仔箱中，我們看過何廣沛（Matthew）近期演《破毒強人》的啞巴徐安樂、《你好，我的大夫》的中醫師辜清勁，在現實生活中，我們知道他承認與女友Sarah穩定發展中，而「上位」、「演技好」、「食軟飯」是部分人近期對他加上的標籤。

Matthew早前接受TOPick訪問，談到入行後一直伴隨他而來的誤解，蜜運中的他當然少不了談及女友呢！

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何廣沛自揭昔日心魔

為了要把中醫角色演得似模似樣，Matthew與一眾演員曾跟隨中醫師開診並在旁觀察，以認知何謂望聞問切、知道要病人做每一個動作的目的。

原來他早與中醫結緣，「身為護士的媽媽曾利用工餘時間自發學習針灸，當時約10歲的我目睹她在家練習，當時就發現自己對針感畏懼、不敢讓她為我針灸，甚至拍此劇時看到針也感害怕，似是自己的心魔。」

他坦言自己自參演此劇後也獻出「第一次」，就是不時接受中醫針灸，放開懷抱地接受中醫治療法。

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「背稿從來沒有捷徑」

入行10年，Matthew演過不同的角色，他稱背稿從來沒有捷徑可言，幸好在拍攝《你好，我的大夫》時獲中醫顧問幫忙，解釋徵狀的意思、分享藥材的圖片，以讓他可實在地掌握對白的意思。

他在參演《破毒強人》時需以手語演出，在開拍找聾啞人士當老師並學習了數月，他從中清楚知道每一個動作的由來、手語背後的意思，從而帶動演出時的情緒。

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Matthew像辜清勁？

Matthew的個性隨和、「就得人」，不像辜清勁般固執，他說：「我會去嘗試與別人理論，但說了兩句後發現不對勁，就情願不作理論，也不會強行改變別人的思想。而隨著劇情的推進，辜清勁的態度已軟化，他做一件事時沒有想太多，後來也會馬上道歉。」

辜清勁在大學時是書呆子，Matthew回想讀書時的自己與辜清勁一樣遠離人群：「別人不知道我在那裡，存在感不是很高，但大家也知道我是誰。我在年青時長得比較眉青目秀，有人會覺得我是一名靚仔，也有部份人認為我是隱形人，十分極端！」

▲ Matthew在《你好，我的大夫》中演中醫辜清勁。（劇照）

曾被演員誤解

在入行後，Matthew又有否繼續處於遠離人群的狀態？他直認有不少人提醒他需多主動，他就不覺得自己算是十分隱形，並覺得演員是演活角色，而監製也很清楚他適合演甚麼角色。他深明自己予觀眾的感覺是文靜派，但實情自己是好動的人，不過並未安排演相關的角色。

他坦言很多人對他曾有誤解，「演員們對我的觀感在拍攝前後有很大分別，他們起初從朋友口中聽來的都是有關我的負評，當他們親身與我合作後，感覺是好的，也感受得到我是熱心助人，不如別人口中不太好的評價。」

他好奇自己何解會予人負面的印象，皆因對方的朋友也可能未曾與他合作，演員在與他合作後也會重提此事，他的回應就是「有趣、有趣」。

對於自己被加上負評，他也有作出檢討，發現在於自己所演的角色較文靜，就會被不認識的人認定自己是冷酷的人。不過，他就未有作出反擊，「不需要去解釋、澄清那麼多，明白我的人自然會明白我，不認識我的人在胡亂地說，就隨他們，沒有所謂，清者自清！」

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遲來的機會？

Matthew參與2012年的無綫電視藝員訓練班入行、在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步男藝員」，直至2021年播出的劇集《異搜店》真真正正孭飛，再於今年的演出再受注目，是一份遲來的「禮物」嗎？

他感恩公司一直向他給予很多機會，並感謝公司在每一個階段安排他演不同的角色。他老實地說：「如我在數年前演《破毒強人》的啞巴角色，我可能是未夠Level。我過往曾演救護員、西醫，現時再演穩重的中醫師，現時才是剛剛好。啱Timing就做啱Timing的事！」

▲ Matthew在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步男藝員」。（IG圖片）

Matthew與女友一凹一凸

Matthew事業愛情兩得意，他與圈外女友Sarah蜜運當中，並稱沒有刻意把戀情「收埋」，是朋友、同事也知道的事，只不過沒有高調地公開，直至有一次被記者問及戀情時就大方認愛。

現階段的Matthew未有在社交網上「放閃」，他稱：「始終尊重女友是圈外人，不需要把所有事也公睹於世。」

既然選擇與另一半交往，對方自不然有值得欣賞的地方，在他眼中，女友是聰明、能幹的人，也是一個懂得管理很多事情的人。二人可謂互補不足，他解釋：「我的工種是『被安排』，她的工作就是安排很多事情，大家是一凹一凸。」

踏入35歲，Matthew覺得自己需重新考慮工作、家人、愛情、朋友的排位，有別過往只埋首在工作當中，並希望可以好好控制時間分配兼女友互相體諒，並笑言：「要失蹤時都係會失蹤，TVB嘅工作一做就唔見人幾個月、都唔會覆你電話！」

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「不會因為一張婚紙而令關係昇華」

Matthew早知女友曾有一段婚姻，對他自己而言，他不覺得一紙婚書會令伴侶更加相愛，他解釋：「相愛就是相愛，不會因為一張婚紙而令關係昇華，婚紙只不過令你們的身份轉換，另一半不會因為一張婚紙而對你更加好，從來沒有保證可言。我覺得最重要是『我點對你，你點對我』，而不是一個簽名的承諾。」

他強調：「無論有沒有一紙婚書，你也要一直對另一半好，而不是身份轉換後才待對方好。所有儀式也是被美麗的糖衣包裝，最主要是雙方如何相處。」

他感恩家人一直對他的各方面給予很大的支持、從不向他施加壓力，問到家人對Sarah的評價，他甜蜜地說：「讚女友的中文名很美麗。」

佩服網民的想像力

在今年3月，Matthew在社交網單方面取消關注朱晨麗，令人揣測二人6年情已逝，現時的他又會否對社交網的一舉一動有所避忌？

對於此事，Matthew稱：「網民們太投入我們以前在戲劇內的事，很喜歡監控所有事，並覺得所有事在他們控制的範圍之內，也很喜歡憑一張相片、IG Story去猜測不同的可能性。」

▲ Matthew與朱晨麗曾於《超時空男臣》合作。（IG圖片）

他續說：「他們很喜歡發揮自己的想像力，然後『腦補』不同的故事， 而這些從來是他們的片面之詞。為何他們要把整件事想得那麼負面呢？我真的很佩服他們的想像力呢！」

他深明沒有辦法阻止別人對人的想法，「當你說出傷害人的話，你問心是否真的要這樣說？你是否親身看過這件事？你所說的話是經過Fact-check、百分之一百準確？」

曾受網民言論影響心情

早前，有網民在社交網提到「何廣沛劈腿的渣男，去年就跟這個新歡在一起了，去韓國旅遊被路人碰見，這個新歡是富家女」、「新歡在21年10月結過婚，不知道她跟何廣沛一起的時候離婚沒有？」Matthew更親自留言回覆網民，事件備受關注。

他覺得自己沒有就事件澄清的需要，皆因永遠也會有人在散播藝人的不是，永遠不可以滿足所有人。

他直認受網民的言論影響心情：「我是感到不開心，但我有沒有去責罵他們？當中令我感開心的是有中立的網民會翻看網民指控我的內容，再留言向我表達支持。在過去半年，我是感到不開心的，網絡欺凌是一件很嚴重的事，不是每一個藝人也承受得到，也只可以逆來順受，礙於身份會控制自己不與網民辯論，但到頭來受傷的會是自己。」最後，他選擇以幽默的方式回應網民的狙擊，他承認當下是鬆了一口氣呢！

相信明白Matthew的人自然會明白，默默地支持、守護他就足夠了！

場地提供：The AIR (地址：The ONE L16)

記者：陳淑霖

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