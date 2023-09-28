【嗜糖成癮】中學生每日一杯全糖飲品　體重暴增10公斤慘患三高

▲ 台灣一名中學男生每日都會喝一杯全糖飲料，結果從初中升上高中暴肥10公斤，更患上脂肪肝及三高。

含糖飲料不宜多喝，否則容易上癮，更會導致身體出問題！台灣有醫生分享病例，指一名男生從初中時期開始，每天放學喝一杯全糖飲料，結果升上高中後體重暴增10公斤，甚至還出現脂肪肝、三高、肝功能異常等症狀。

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台灣家醫科醫生李唐越在節目《醫師好辣》中指出，人的大腦在吃糖後會有上癮的感覺，會使人興奮，一旦不吃精神就會變差，從而導致越吃越多、停不下來。他分享病例，表示該名男生與母親一同步入診間，但面容非常蒼老，兩人「看起來不像母子」。母親指出，男生從小患有異位性皮膚炎，然而近期情況卻越發嚴重，全身痕癢至無法入睡；此外，男生的體重亦比初中時增加了將近10公斤，「挺著一個大大的肚子」。

李唐越進一步詢問之後，才得知原來男生初中就讀的學校附近，開設了多間台式飲品店，而他每天放學後都會買一杯全糖飲料來飲，認為一樣的價錢「買全糖比較划算」，不料卻從此喝上癮，一路飲到升上高中，體重亦隨之失控飆升。

李唐越之後為男生進行腹部超聲波檢查，發現對方患有重度脂肪肝，抽血後更發現對方同時有三酸甘油酯問題、肝功能異常，就連血糖水平也出現變化，屬明顯的三高問題。所幸李唐越之後用藥物及飲食控制成功幫助男生減重，膚況也日漸改善。

到底含糖飲料對人的影響有多大？李唐越表示，糖像一種毒藥，基本上不可能一時之間直接戒除；而是需要透過循序漸進的方式，從一開始的全糖，慢慢減為半糖、微糖、再到無糖，最終才能成功戒掉喝全糖台式飲品的習慣。他當時亦跟男生約定，每次喝一杯飲料後，都要額外搭配2份水來稀釋，在無形中增加水分攝取，順便將傷害代謝掉。而該名男生在努力調整飲食習慣後，不只精神、活力改善許多，就連學業成績亦有大進步。

食安中心：每日攝取糖含量不應超10粒糖

根據食安中心資料，游離糖即指在食物添加的單糖和雙糖，及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖。如攝入過多游離糖，會使人攝取過多能量，增加蛀牙、超重和患肥胖症的風險。而「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100克/毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100克/毫升不超過5克糖

無糖 ：每100克/毫升不超過0.5克糖

中心建議，以每日攝取2000千卡能量的成年人為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（約10粒方糖）。另外，世衞也強烈建議減少游離糖的攝入量，應減至每日能量總攝入量的5%以內，即游離糖的每日攝入量少於25克，預防蛀牙。

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責任編輯：羅嘉欣