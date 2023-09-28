【亞洲超星團】丁子朗自揭參加選秀節目原因 曾遭公司勸退選稱不要獻醜
藝人丁子朗（丁丁）近日參加全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，令不少網民感驚訝！
早前他公開宣傳照，被狠批其妝容非常重手，絕對是面目全非，很多人認為與他的真人很大分別，就連他本人也留言：「麻煩大家幫忙P返原本個樣出嚟。」
最近丁丁又換了新造型，染了一頭金髮的他，加上超重眼妝，再被引起網民關注，直斥好恐怖。
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參選選秀節目原因
而且，自他宣布參加這個選秀節目以來，一直令很多人費解他為何參選，面對總總質疑聲音，今日（9月28日）丁丁發長文親揭參選原因，並否認公司強逼，全因他想跳出舒適圈，挑戰自己。
他說最近聽到很多質疑的聲音：
為什麼會參加那些偶像選秀節目?
是被公司迫去的嗎？
事實是… 我很想去
甚至公司一開始覺得我不適合唱歌跳舞
而勸退我不要參加獻醜
但我沒顧慮太多
只想走出舒適圈 挑戰自己
丁丁又指這些年裏的工作，熟悉到有點迷失，感覺注入不了新衝擊：
彷彿這些年裏的工作
開始慢慢地熟悉
熟悉到有點迷失
感覺注入不了新衝擊
所以遇見類似這些走出舒適圈的機會
自然絕不可以放過
無論外至形象的金髮白皮膚
到內至工作性質的唱歌跳舞
也是我從來未接觸過的領域
雖然我未知會為我帶來什麼衝擊
但絕對是一個好體驗
續指直到現時，仍然十分享受在這裏的每一天：
因為每一天都在學習全新的事物
就算將來的工作未能學以致用
但在這裏的體驗會跟着我一輩子
所以要趁我還記得
便要好好地綁起那份勇於嘗試的初衷
不讓它遠離
* 附上一張第一天染金髮的自拍，祝大家有美好的一天及中秋節快樂
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撰文 : TOPick柴犬出動