【亞洲超星團】丁子朗自揭參加選秀節目原因　曾遭公司勸退選稱不要獻醜

▲ 丁丁回應質疑聲音。

藝人丁子朗（丁丁）近日參加全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，令不少網民感驚訝！

早前他公開宣傳照，被狠批其妝容非常重手，絕對是面目全非，很多人認為與他的真人很大分別，就連他本人也留言：「麻煩大家幫忙P返原本個樣出嚟。」

最近丁丁又換了新造型，染了一頭金髮的他，加上超重眼妝，再被引起網民關注，直斥好恐怖。

【亞洲超星團】丁子朗親解轉戰跳唱真相 冼靖峰盼跳出舒適圈增值自己

參選選秀節目原因

而且，自他宣布參加這個選秀節目以來，一直令很多人費解他為何參選，面對總總質疑聲音，今日（9月28日）丁丁發長文親揭參選原因，並否認公司強逼，全因他想跳出舒適圈，挑戰自己。

他說最近聽到很多質疑的聲音：



為什麼會參加那些偶像選秀節目?

是被公司迫去的嗎？

事實是… 我很想去

甚至公司一開始覺得我不適合唱歌跳舞

而勸退我不要參加獻醜

但我沒顧慮太多

只想走出舒適圈 挑戰自己

丁丁又指這些年裏的工作，熟悉到有點迷失，感覺注入不了新衝擊：

彷彿這些年裏的工作

開始慢慢地熟悉

熟悉到有點迷失

感覺注入不了新衝擊 所以遇見類似這些走出舒適圈的機會

自然絕不可以放過

無論外至形象的金髮白皮膚

到內至工作性質的唱歌跳舞

也是我從來未接觸過的領域

雖然我未知會為我帶來什麼衝擊

但絕對是一個好體驗

續指直到現時，仍然十分享受在這裏的每一天：



因為每一天都在學習全新的事物

就算將來的工作未能學以致用

但在這裏的體驗會跟着我一輩子 所以要趁我還記得

便要好好地綁起那份勇於嘗試的初衷

不讓它遠離 * 附上一張第一天染金髮的自拍，祝大家有美好的一天及中秋節快樂

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