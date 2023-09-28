  • 30°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞洲超星團】丁子朗自揭參加選秀節目原因　曾遭公司勸退選稱不要獻醜

娛樂 17:50 2023/09/28

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

丁丁回應質疑聲音。

藝人丁子朗（丁丁）近日參加全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，令不少網民感驚訝！

早前他公開宣傳照，被狠批其妝容非常重手，絕對是面目全非，很多人認為與他的真人很大分別，就連他本人也留言：「麻煩大家幫忙P返原本個樣出嚟。」

最近丁丁又換了新造型，染了一頭金髮的他，加上超重眼妝，再被引起網民關注，直斥好恐怖。

【亞洲超星團】丁子朗親解轉戰跳唱真相　冼靖峰盼跳出舒適圈增值自己

參選選秀節目原因

而且，自他宣布參加這個選秀節目以來，一直令很多人費解他為何參選，面對總總質疑聲音，今日（9月28日）丁丁發長文親揭參選原因，並否認公司強逼，全因他想跳出舒適圈，挑戰自己。

他說最近聽到很多質疑的聲音：


為什麼會參加那些偶像選秀節目?
是被公司迫去的嗎？
事實是… 我很想去
甚至公司一開始覺得我不適合唱歌跳舞
而勸退我不要參加獻醜
但我沒顧慮太多
只想走出舒適圈 挑戰自己

 

丁丁又指這些年裏的工作，熟悉到有點迷失，感覺注入不了新衝擊：

彷彿這些年裏的工作
開始慢慢地熟悉
熟悉到有點迷失
感覺注入不了新衝擊

所以遇見類似這些走出舒適圈的機會
自然絕不可以放過
無論外至形象的金髮白皮膚
到內至工作性質的唱歌跳舞
也是我從來未接觸過的領域
雖然我未知會為我帶來什麼衝擊
但絕對是一個好體驗

續指直到現時，仍然十分享受在這裏的每一天：


因為每一天都在學習全新的事物
就算將來的工作未能學以致用
但在這裏的體驗會跟着我一輩子

所以要趁我還記得
便要好好地綁起那份勇於嘗試的初衷
不讓它遠離

* 附上一張第一天染金髮的自拍，祝大家有美好的一天及中秋節快樂

點擊圖片放大
+10
+9

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【破毒強人】何廣沛獲封新一代初哥哥感榮幸　郭柏妍撐緋聞男友丁子朗北上參賽
19:01 2023/08/17
【破毒強人】何廣沛獲封新一代初哥哥感榮幸　郭柏妍撐緋聞男友丁子朗北上參賽
【亞洲超星團】丁子朗趕「尾班車」參加選秀節目　聲夢幫冼靖峰+星二代張鎬濂爭做男團
17:49 2023/08/08
【亞洲超星團】丁子朗趕「尾班車」參加選秀節目　聲夢幫冼靖峰+星二代張鎬濂爭做男團
【亞洲超星團】丁子朗親解轉戰跳唱真相　冼靖峰盼跳出舒適圈增值自己
16:07 2023/08/09
【亞洲超星團】丁子朗親解轉戰跳唱真相　冼靖峰盼跳出舒適圈增值自己

你可能感興趣

【破毒強人】何廣沛獲封新一代初哥哥感榮幸　郭柏妍撐緋聞男友丁子朗北上參賽
19:01 2023/08/17
【破毒強人】何廣沛獲封新一代初哥哥感榮幸　郭柏妍撐緋聞男友丁子朗北上參賽
【亞洲超星團】丁子朗趕「尾班車」參加選秀節目　聲夢幫冼靖峰+星二代張鎬濂爭做男團
17:49 2023/08/08
【亞洲超星團】丁子朗趕「尾班車」參加選秀節目　聲夢幫冼靖峰+星二代張鎬濂爭做男團
【亞洲超星團】丁子朗親解轉戰跳唱真相　冼靖峰盼跳出舒適圈增值自己
16:07 2023/08/09
【亞洲超星團】丁子朗親解轉戰跳唱真相　冼靖峰盼跳出舒適圈增值自己
丁子朗 娛樂人物職業 娛樂行業 活動及節目

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月28日 時間16:05）