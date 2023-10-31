夫妻相處丨送爸爸iPhone 15被妻罵「太浪費」 丈夫看清真面目1個舉動大快人心

一部 iPhone 讓男子看清楚妻子的真面目? 台灣一名男子在面子書專頁《匿名公社》透露，因看見父親手機壞了，於是買了一台蘋果iPhone 15 Pro max送給他，想讓父親開心，豈料妻子卻吃醋發生爭執，讓他看清妻子真面目後決心離婚。

綜合台媒報道，事主的父親十分節儉，第一台智慧型手機是撿他早前不用的iPhone 6plus，很愛惜手機，也保護得很好，直到上個月才壽終正寢，只好再用起一般無上網功能的手機。

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男子決定買新的iPhone 15pro max送給父親，讓老人家用大台一點，也看中手機鈦金屬的特性比較輕，而且父親愛惜手機的程度可以用很久。

沒想到妻子知道後和他吵架，不滿為何不是先買給她，認為老人家用這麼好的手機很浪費，甚至拿朋友曬新機的照片說事，稱別人的丈夫多疼妻子。

他因此對妻子心生不滿，認為每年買新手機給妻子，自己再拿妻子不用的前一代手機，這次妻子想換iPhone14 Pro max的時間比較晚，雖然換不到半年，但他也是沒有怨言，而買手機給父親只是想盡孝道，覺得妻子斤斤計較。

而兩人吵架時被父親聽到，父親把手機放在門口，留紙條寫下，「夫妻不要吵架，手機給媳婦。」事主表示：「去爸房間敲門，看到他眼眶紅紅感覺受了委屈，我也跑到陽台流淚，想了一夜，我也萌生離婚的想法。」

夫妻倆真的到戶政事務所辦理離婚，惟妻子領到新身份證卻後悔了，更表示沒有安身之處，但事主下了最後通牒，要求月底前找房子搬走，更表示「她說她沒錢，但這關我的事嗎？」

事主感謝那台iPhone 15 Promax 讓他看清妻子的真面目，更表示直到這次手機事件，才知道父親忍耐新抱很久，平常他在外縣市工作，每個月給妻子2萬新台幣餐費，但妻子每天都睡到中午，以致父親沒吃早餐，讓他充滿愧疚。

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責任編輯：王明芳