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【黑客入侵】香港桂冠論壇委員會電腦系統遭黑客入侵　委員會：香港首屆論壇仍將如期舉行

社會 17:17 2023/09/28

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香港桂冠論壇委員會電腦系統遭黑客入侵。（資料圖片）

香港桂冠論壇委員會表示，昨日（27日）發現電腦系統遭黑客以勒索軟件惡意入侵，導致大規模系統受到破壞，令日常工作受到影響。委員會強調不會繳交贖金，並對於任何形式的網絡犯罪行為予以強烈譴責，並指會按照原定計劃於本年11月13至18日在香港科學園舉行首屆香港桂冠論壇。

香港桂冠論壇委員會表示高度關注事件，已立即採取應對方案，包括關閉受影響的電腦設備、尋找外判資訊科技服務供應商協助，並向警方報案。論壇委員會亦已主 動向個人資料私隱專員公署通報。

論壇委員會與外判資訊科技服務供應商自事發後，已全力檢查系統，發現電腦系統於辦公時間外被入侵，而論壇委員會正評估個人資料外洩的覆蓋範圍及受影響程度。若有進一步消息，會透過論壇網站即時公佈。

論壇委員會對於事件為論壇和過往活動參與者、以及合作機構帶來不便，深表歉意。委員會會在未來數天全力接觸可能受影響人士，提醒相關人士務必提高警覺，若收到可疑連結、電郵或訊息，切勿開啟或點撃，加強保障網絡安全。

委員會又強調不會繳交贖金，並對於任何形式的網絡犯罪行為予以強烈譴責，亦會全力配合執法部門的工作。委員會續稱，縱然遭到黑客入侵，仍會按照原定計劃於本年11月13至18日在香港科學園舉行首屆香港桂冠論壇。

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記者：黃穎津

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