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【十一國慶】西九龍區及港島分三階段封路　7時起尖沙咀灣仔維港設封鎖區

社會 17:27 2023/09/28

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國慶煙花匯演當日，警方會在西九龍區及港島一帶分階段進行封路。（曾秋文攝）

國慶煙花匯演當日，警方會在西九龍區及港島一帶分階段進行封路。當日10月1日晚上7時起至9時會分三階段進行封路及人群管制。

西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝表示，建議市民及早規劃行程，避免進入高人群流量地方，留意媒體和港鐵公司的廣播。當晚7時起，警方分別在尖沙咀、灣仔和維港設立封鎖區。市民可考慮到新地標欣賞煙花，例如西九龍文化區，乘搭港鐵到九龍站或柯士甸站等便可到達。

港島總區交通執行及管制組警司林知行表示，港島區同樣分三個階段封路，分別在灣仔、東區、東區走廊和山頂均會封閉多條路段。除金紫荊廣場提早在當日下午4時封路外，其餘地點在7時30分至晚上8時55分亦會陸續封閉。水警則會加派人手及水警輪巡邏。

警方呼籲船長或操作人員切勿飲酒，及在藥物影響下操作船隻。乘客不應飲過量酒類以免發生意外，市民要對船上救生設備存放位置、緊急出口的方向及對穿著救生衣正確方法有認識，兒童在船上任何時間均必須穿上救生衣。

海事處高級海事主任（海港巡邏組）卓坤鍵表示，國慶當日3首艘躉船和6艘浮躉會在下午2時到達灣仔會展對開，海事處在躉船四周設立禁區，不準船隻進入。在當晚8至10時，警方會在維港設立限制區域，所有船隻不準駛入，觀賞煙花船隻在晚上7時至10時在限制區域和禁區外的範圍觀賞，市民必須嚴格遵守乘客安全規例，船長確保船上兒童有成人陪同和穿上救生衣，以及有乘客名單作應急用途。

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記者：曾秋文

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