【懲教失當】涉允囚犯取閱機密資料　前懲教助理被控行為失當11月再訊

▲ 前懲教助理涉行為失當，今於東區裁判法院提堂。資料圖片

33歲前懲教署二級懲教助理涉容許1名在囚人士使用其職員電子手帳，以取閱懲教署機密資料尋找另一名在囚人士索取香煙。涉案前懲教助理被控1項公職人員行為失當罪，案件今（28日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至11月9日再訊，待辯方索取文件，被告准以5,000元保釋候訊，不得接觸控方證人及須交出旅遊證件。

被告蔡炳燊(33歲)，前懲教署二級懲教助理，被控於2022年5月1日，在柴灣石澳道110號大潭峽懲教所，在履行公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由下容許一名羈留者Sandeep Singh操作懲教署發給他的電子手帳及取閱儲存於該電子手帳内的機密資料，以尋找另一名羈留者的所在位置；以及在Sandeep Singh的要求下尋找另一名羈留者以取得一枝香煙，再將香煙帶給Sandeep Singh。

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記者：陳曉欣