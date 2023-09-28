【我推的孩子】香港首個官方期間限定店登陸又一城　1:1角色擺設+獨家發售過百款周邊商品

▲ 紅爆女團Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹）化身小粉絲到場打卡兼掃精品。

九龍塘又一城聯同羚邦集團帶來近期大熱動畫「我推的孩子」香港首個官方期間限定店，並於2023年9月29日至10月8日舉行，場內設有1：1角色擺設，更發售過百款人氣周邊商品。除了精選的限定福袋外，更有多款首次公開發售的商品。作為「我推的孩子」迷的Lolly Talk人氣成員黃敏蕎（阿妹）更於期間限定店開幕日率先到場打卡兼大掃限定精品，粉絲們這次有福了。

最新影片推介：

2023最火紅動漫「我推的孩子」

「我推的孩子」講述一位懷孕的年輕女明星出現在雨宮吾郎的鄉村診所時，這位醫生自願承擔起責任，安全（且秘密地）協助星野愛接生孩子，讓她能夠無風波地回歸舞台。然而，善行常受報應，在她分娩的前夕，他卻被愛的追蹤者殺害，接著以愛的孩子身份重生，成為星野愛久愛海！ 閃耀奪目的娛樂圈掩蓋了娛樂業黑暗的內幕，威脅著他最喜愛的明星的光芒。他能幫助他的新母親登上榜首嗎？當不可思議的災難降臨時，他又該如何應對。

獨家發售過百款周邊商品

位於又一城LG2層的【我推的孩子】期間限定店，設有 1：1真人身高角色擺設，身穿偶像制服，站在舞台背景前的小愛甜美可愛，不難感受到她無可抗拒的魅力！場內更有阿奎亞和露比BB時期的慶生場景貨架之餘，多個貨架和陳列櫃亦印上多位主角的圖像。

期間限定店將發售過百款周邊商品，除了特別為是次企劃而設的限定福袋外，更有多款首次公開發售的商品，包括公仔、水樽、手機帶、T恤、抱枕等等，更有全新小愛的水著造型系列周邊，注目度極高！而作為Ｂ小町的粉絲，一定要入手Ｂ小町應援系列，包括應援手燈、羽織、Ｂ小町Logo T恤、旅行袋等，保證滿載而歸。

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「我推的孩子」特別放映會門票換領

由9月29日起，於【我推的孩子】期間限定店即日消費滿HK$1,000或以上，即可免費換領「我推的孩子」特別放映會門票飛兩張。特別放映會將把動畫第九至十一話搬上大銀幕，入場人士更可與角色立牌拍照及獲得特別版海報一張。座位有限，換完即止！今次放映會機會難得，可以與一眾同好在大銀幕欣賞「我推的孩子」第9至11集，為Ｂ小町成團應援！

【我推的孩子】期間限定店

地址 ：九龍塘達之路80號又一城LG2層

日期 ：2023年9月29日至2023年 10月8日

佈置及期間限定店開放時間 ：11:00 – 21:00

期間限定店查詢電話 ：2503 4980

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責任編輯︰陳珈希