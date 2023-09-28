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【秋季祛濕】保濕抗秋燥前應先祛濕　4個方法健脾排濕養肺抗病毒

保健美顏 18:56 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

保濕抗秋燥前應先祛濕，4個方法健脾排濕養肺抗病毒。

秋天是一年四季最要留意的季節，因溫差開始大，且天氣又轉乾燥，即秋燥，對呼吸系統（肺和氣管）最傷，容易出現氣管過敏、咳嗽、喉嚨痛、氣喘等問題。這個季節白日漸短，故秋天易有季節性憂鬱或情緒低落，即所謂悲秋。初秋亦是夏秋交替之時，陽消陰長，身體易有疲乏感，即秋乏，所以此時不應太夜瞓，《黃帝內經》教路：秋季應該比夏季提早一小時入睡，有助人體適應自然界的陰陽轉化，秋季理應早睡早起。

踏入秋天，很多人只聚焦防秋燥，一味煲滋潤食材，但其實防秋燥前，必先排秋濕。秋天濕氣其實相當重，中醫所謂的「濕」，不是wet或humid那麼簡單的概念，但凡體內多餘不能排走的水份，容易滯留變成脂肪或痰濕，這些污水污物就是濕。若初秋不先排濕，濕易藏於肺，到秋冬肺氣轉衰弱時，就會發病。

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所以初秋想為秋燥和入冬作準備，現在先需要祛濕。健脾是祛濕最好的方式，以下是一入初秋時我必做之排「秋濕」之事:

一、每天飲祛濕茶：香港品牌推售的健脾袪濕飲，香港製造，效果不錯。

二、每天早上飲一壺黨參茶：臨瞓前把一條黨參洗乾淨，切長粒放入保暖杯，注入沸熱滾水，然後大覺瞓。翌日早餐後飲用及吃掉黨參粒。黨參補氣活血、健脾益胃，適合脾胃虛弱、氣血兩虛的體質。

三、夜晚泡腳二十分鐘：若有優質廣藿香精油（Patchouli Essential Oil），可加數滴進熱水，沒有的話，一匙粗鹽亦可。有朋友每逢轉天氣，手指就會生濕疹，後來扚起心肝連續每晚泡腳二十分鐘排濕，四個月後完全康復，不再出現濕疹。

四、每天按摩「神闕穴」（肚臍正中央）一○八次（順時針方向輕柔按壓便可），幫助身體排濕。神闕穴能通全身所有經絡，貫注五臟六腑，是人體最大的生命能量穴，它能主治諸虛百損。人們經常提及足三里，卻忽略神闕穴，我稱它為神奇穴，經常多按，會很快感受到它強身健體的神奇功效。

全文刊於《經濟日報》，原題為「先排秋濕．後防秋燥」

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撰文 : 利嘉敏

欄名 : 健康專家專欄

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