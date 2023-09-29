  • 33°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 16:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太安樂窩】跟可嵐學整菲律賓甜品Taho　 5款簡單材料10分鐘完成高鈣有益

休閒消費 15:56 2023/09/29

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

大家可以試一試！

育有一對仔女，現在又懷孕8個月的藝人可嵐，廚藝了得，近年接觸餐飲業，開設了不少餐廳，更有意等腹中的女兒出生後，再進修餐飲管理，雖然是大忙人，但閒時可嵐都會為家人「煮兩味」，因為要照顧仔女的關係，所以菜色都要快！靚！正！她向TOPick讀者分享用10分鐘就能完成的甜品「菲律賓甜品Taho」!

最新影片:

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】香港腳 V.S. 汗皰疹

材料：

豆腐一盒
黑糖珍珠少許

糖漿：

1/2杯
黑糖1杯
香蘭葉2根(打結)


做法:

1.將豆腐蒸5分鐘至熟。從蒸籠中取出並冷卻

2.準備一個小湯鍋，將水、黑糖和香蘭葉煮沸，轉小火煮至糖溶解熄火，待涼。

3.用淺勺將薄薄的豆腐剷起，放在玻璃杯中，然後淋上幾茶匙的糖漿，跟著放入少許珍珠粉丸。重複步驟，直到盛滿玻璃杯為止。

點擊圖片放大
+10
+9

可以自行撞豆腐花

可嵐表示，在超級市場就可以買到這些一磚磚的蒸煮豆腐，如果讀者有心機，在家中撞豆腐花都可以，下次我有時間都可以教大家如果即撞豆腐花，其實不困難，只要有豆漿就可以，滑豆腐口感比較滑，可以容易準備到，蒸3-5分鐘就可以用。

粉圓不能受壓

而甜品中的粉圓，就是大家飲珍珠奶茶時的珍珠，粉圓的真係好粉，不能大力擠壓，一碎了就會沒有珍珠，而粉圓需要時間煮定，需時20分鐘煲腍，再蓋上焗25分鐘，就會變成晶瑩剔透的珍珠。

斑蘭葉記得打結

甜品中的斑蘭葉，可以在泰國的店舖買到新鮮的，需要將它綁結加落水煮，先煲出斑蘭味，後把斑蘭盛起再加糖。為什麼要綁結？是因為讓它的香味更出，到想拿走的時候也很方便，所以浸海南雞都是用這個方法。

可嵐分享小貼士:

1.黑糖可以補血很適合女士，豆腐都是一個很高鈣很有益的一樣食物。
2.珍珠要浸在熱水中，防止黏在一起。

記者:陳麗薇

相關文章

【靚太安樂窩】中秋應節水果營養大拆解 柿與高蛋白質食物不可同食【有片】
13:31 2023/09/25
【靚太安樂窩】中秋應節水果營養大拆解 柿與高蛋白質食物不可同食【有片】
【育兒心得】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享兒子升中派位過山車歷程
12:40 2023/09/22
【育兒心得】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享兒子升中派位過山車歷程

你可能感興趣

【靚太安樂窩】中秋應節水果營養大拆解 柿與高蛋白質食物不可同食【有片】
13:31 2023/09/25
【靚太安樂窩】中秋應節水果營養大拆解 柿與高蛋白質食物不可同食【有片】
【育兒心得】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享兒子升中派位過山車歷程
12:40 2023/09/22
【育兒心得】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享兒子升中派位過山車歷程
可嵐 食譜 甜品 網絡熱話 菲律賓

最高瀏覽

【珍惜生命】九龍城13歲女生墮樓　昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】九龍城13歲女生墮樓　昏迷送院搶救不治
急症室最長等候時間（09月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月29日 時間12:05）