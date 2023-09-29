【靚太安樂窩】跟可嵐學整菲律賓甜品Taho　 5款簡單材料10分鐘完成高鈣有益

▲ 大家可以試一試！

育有一對仔女，現在又懷孕8個月的藝人可嵐，廚藝了得，近年接觸餐飲業，開設了不少餐廳，更有意等腹中的女兒出生後，再進修餐飲管理，雖然是大忙人，但閒時可嵐都會為家人「煮兩味」，因為要照顧仔女的關係，所以菜色都要快！靚！正！她向TOPick讀者分享用10分鐘就能完成的甜品「菲律賓甜品Taho」!

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材料：

豆腐 一盒 黑糖珍珠 少許

糖漿：

水 1/2杯 黑糖 1杯 香蘭葉 2根(打結)



做法:

1.將豆腐蒸5分鐘至熟。從蒸籠中取出並冷卻

2.準備一個小湯鍋，將水、黑糖和香蘭葉煮沸，轉小火煮至糖溶解熄火，待涼。

3.用淺勺將薄薄的豆腐剷起，放在玻璃杯中，然後淋上幾茶匙的糖漿，跟著放入少許珍珠粉丸。重複步驟，直到盛滿玻璃杯為止。

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可以自行撞豆腐花

可嵐表示，在超級市場就可以買到這些一磚磚的蒸煮豆腐，如果讀者有心機，在家中撞豆腐花都可以，下次我有時間都可以教大家如果即撞豆腐花，其實不困難，只要有豆漿就可以，滑豆腐口感比較滑，可以容易準備到，蒸3-5分鐘就可以用。

粉圓不能受壓

而甜品中的粉圓，就是大家飲珍珠奶茶時的珍珠，粉圓的真係好粉，不能大力擠壓，一碎了就會沒有珍珠，而粉圓需要時間煮定，需時20分鐘煲腍，再蓋上焗25分鐘，就會變成晶瑩剔透的珍珠。

斑蘭葉記得打結

甜品中的斑蘭葉，可以在泰國的店舖買到新鮮的，需要將它綁結加落水煮，先煲出斑蘭味，後把斑蘭盛起再加糖。為什麼要綁結？是因為讓它的香味更出，到想拿走的時候也很方便，所以浸海南雞都是用這個方法。

可嵐分享小貼士:

1.黑糖可以補血很適合女士，豆腐都是一個很高鈣很有益的一樣食物。

2.珍珠要浸在熱水中，防止黏在一起。

記者:陳麗薇