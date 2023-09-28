MCL AIRSIDE戲院開幕首3天戲票「買一送一」　國慶戲票半價優惠

「MCL AIRSIDE 戲院」在今日（9月28日）登陸位於啟德的新落成大型商場AIRSID。戲院佔地33,000呎，分為兩層，位於商場的5樓6六樓，合共7間影院提供916個舒適座位及28個輪椅座位。

全院以「眼睛」為設計概念，以簡化的眼睛線條作為元素配合冷暖色彩，刻意營造視覺衝突，讓觀眾作好準備投入電影裡的另一個世界，成人2D正價戲票為80元，性價比甚高。

19米乘9米革命性RealD 終極銀幕

「MCL AIRSIDE 戲院」的購票大堂、小食部及1至4院，位於商場5樓，而5至7院則位於商場6樓。

1院為LUXE超巨幕影院，內置約19米乘9米的革命性RealD 終極銀幕（RealD Ultimate Screen），比一般銀幕光亮85%，令2D及3D電影的影像加倍傳真。

另一方面，終極銀幕的光亮度均勻分布，減少銀幕兩側的陰影，觀眾無論從院內任何位置，皆可欣賞到清晰影像。音響設備為杜比全景聲音響系統及JBL專業揚聲器，靚聲靚畫相得益彰，為觀眾帶來聲光畫完美配合的頂級巨幕享受。

至於2至7院，影音設備方面，則採用超高清NEC 4K Laser投影系統，配合杜比7.1數碼環迴立體聲音響系統及JBL揚聲器。

開業首3天戲票「買一送一」

「MCL AIRSIDE 戲院」於今日（9月28日）至9月30日特別推出成人2D正價戲票「買一送一」優惠，平均每票40元，讓影迷由「迎月」到「追月」，都可與親朋好友在戲院相聚，享受在大銀幕前一齊開心一齊笑的圓滿感覺。

此外，10月1日「國慶日」，「MCL AIRSIDE 戲院」響應戲院商會推出的「10‧1半價睇好戲」。當日不但成人2D正價戲票半價，長者票、學生票及小童票亦可同享此項優惠。

「MCL AIRSIDE 戲院」9月28日下午至10月1日所有電影場次的戲票，已於今日（9月28日）上午在MCL院線官網開售，想到戲院購票的朋友，亦可於同日中午開始，親臨「MCL AIRSIDE 戲院」。

每月特備節目「香港經典系列」

由10月起，「MCL AIRSIDE 戲院」將每月推出「香港經典系列」，頭炮鉅獻是1989年公映，由吳宇森執導，周潤發、李修賢及葉蒨文主演的《喋血雙雄》。

該片在第9屆香港電影金像獎囊括7項提名，並為吳宇森帶來「最佳導演」榮譽。電影中所展現的暴力美學、在大屋及教堂的激烈槍戰，儼然已成為港產動作電影的典範，被香港電影資料館評為「百部不可不看的香港電影」之一。

《喋血雙雄》已安排 10月29日於LUXE超巨幕影院限定公映一場，戲票將於10月4日下午公開發售，座位數量有限，售完即止。

▲ 《喋血雙雄》

小食部引入環保餐具

近年氣候暖化日益嚴重，保護環境及愛惜資源已成全球話題。有見及此，「MCL AIRSIDE 戲院」亦推出綠色計劃，特意於小食部採用環保餐具。

當中包括將汽水、熱狗、燒賣及爆谷等飲品及食物的容器，轉用零塑膠、可回收、100%可降解、無漂染和不含染白劑的物料，為環保出一分力，與影迷一同以行動實踐綠色生活。

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