【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團

▲ 最年輕女團XiX出道兼推出首支派台團歌《SiS》。

樂壇近年有不少女團冒起，包括COLLAR、Lolly Talk、5trayz、After Class等，令娛樂圈增添不少色彩。

去年參加TVB節目《聲夢傳奇2》奪得第四名的繆昀希（Charlotte）、楊秉頤（Caitlin）、莊殷玥（Vici）、良玳瑩（前名：梁善知，Crystal）、鄧曉殷（Kiele）組成青春少女組合XiX，於9月15日正式出道，並由郭偉亮（Eric Kwok）及其太太葉佩雯分別擔任XiX的經理人及形象總監。

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五人女團XiX

究竟XiX是甚麼意思？

Caitlin指：「XiX唔係代表我哋成員嘅數目，不過我哋之前係有6個人，其中一位成員Aster𠵱家單飛咗，𠵱家第六位代表全部幕後幫我哋嘅人。」原來，XiX這名字是由TVB所命名。

沒有兄弟姊妹的Crystal很開心跟各成員相處融洽，「好似多咗1個家姐，3個妹妹。我有少少似媽媽，因為我鍾意照顧人，好開心多咗4個咁好嘅（Vici：女兒）朋友，玩得咁埋，成日都有佢哋陪住我，開心唔開心都有佢哋。」Crystal更被封為媽媽擔當。

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Caitlin則覺得：「有佢哋同我一齊去經歷咁多嘢，好感激，同埋佢哋幾個性格都好好。」

Vici謂：「我哋全部都鍾意同一樣嘢，追求緊同一樣嘢。我哋都好鍾意唱歌、跳舞，有同一個目標，都係想團結，做好呢個女團。每人都係有唔同嘅擔當。」

被問到事前有否想過組織女團？Crystal覺得：「我哋個個都係誤打誤撞，好Lucky咁樣嚟到呢度。所有嘢都好不可思議，可能有時啲嘢就係緣份，完全冇Expect有今日呢啲嘢。一開始唔係咁嘅話，可能我哋只係學生，好Boring嘅Life，就係讀書。」Vici表示很認同。

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首支團歌《SiS》

XiX的第一首派台團歌《SiS》已推出，以輕快曲風講述姊妹間的感情，當中經歷嗌交、送機離別、談男友是非、gossip talk傾通宵等，五女於MV中盡顯青春活力一面。

Caitlin為大家介紹新歌：「《SiS》係Sister嘅SiS，我哋5個都係Sister，從Junior到𠵱家每日都一齊，經歷緊好多嘢，好多姊妹情，歌詞好反映到我哋嘅關係。」

Charlotte覺得歌曲很Sweet且副歌很好聽，「我哋錄歌時係兩個兩個咁錄，比一個錄係好好多，因為好似大家一齊練呢首歌，真係Feel到我哋之間愈嚟愈Close同好Sweet。」

Vici認為：「要夠熟先敢講。我哋Trust大家。有次我哋去新城一個電台訪問，聽到大家講對我嘅睇法，『原來你哋都知道的。』有時唔識點答，佢哋會幫你即刻解決咗。我哋全部人都有缺點，亦可以彌補每個人嘅缺點。」

對Kiele來說：「有其他壓力時我會收埋自己，當我收埋自己時，佢哋會用多啲力嚟同我玩。呢啲小事都對我好感動，因為佢哋好有心，同埋記得我，所以好多謝你哋。」

▲ XiX首支派台團歌《SiS》。（IG圖片）

無懼Haters負評

成為公眾人物難免要面對Haters，XiX亦有自己的方法應對。

Vici說：「如果佢哋講嘅嘢係啱，我咪吸收佢。如果佢話我好醜樣，唔通整容咩？我唔整容因為驚痛。我會將佢哋嘅負評化成動力，去令到我哋更加好。有Sis可以分享，如果有時自己太唔開心太迷茫，就問佢咃。呢個亦係Sis存在嘅其中一個原因。」Caitlin表示她們會誠實面對。

Kiele則覺得Haters並非在幫助她們，「唔畀佢哋影響我哋對自己嘅睇法。因為Haters淨係會Hate，要知道邊啲人要聽，邊啲人唔洗聽。」

Vici呼籲Haters：「唔好晒時間Hate我哋，晒時間Like我哋啦。佢哋係專登喺片度搵個位Cap圖講，可以搵啲靚嘅位讚我。」Caitlin感謝大家對她們的留意：「畀咗Attention我哋，好多謝佢哋。」

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SiS姊妹情深

做姊妹有今生無來世？

Kiele預告：「結婚都會一齊，做姊妹團。無論我哋去到邊都係Sis，即係屋企人，無論做任何事都會支持你哋。默契、團結、超越我！」

Caitlin希望：「有日可以有自己嘅演唱會，我哋做咗好多嘉賓，想可以自己演繹自己嘅作品。」Vici亦有興趣嘗試新事物。

至於女團未來會否解散？Caitlin回答：「拆散嘅嘢就唔好諗住先。」

▲ （IG圖片）

姊妹間經常互相扶持，Charlotte透露：「Vici叫我唔開心時要諗白色，係好乾淨嘅顏色。」Vici解釋：「因為我唔開心時會諗空白，所以我叫佢有時唔開心時要停咗佢，成個腦都係白色，就會慢慢放鬆咗。真係好有用唔係講笑。」

Caitlin憶述一件感動事：「我哋錄《SiS》時，喺美國讀書嘅哥哥就返咗嚟，我唔知佢哋嚟咗，有半年冇見過佢哋，佢哋嚟咗Surprise我，我一見到佢哋就喊同抱住佢哋，因為真係好開心。」

其他成員亦被感動到哭了，Caitlin說：「佢哋都有同我一齊開心，大家一齊Share呢種Happiness，好溫馨。嗰種場面真係令我好感動。」

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家人支持追夢

各成員的家人都很支持她們追夢，Kiele指：「《聲夢2》時，Daddy經常會車我。妹妹真係好好，佢唔會妒忌，因為爸媽會做好多嘢幫我，冇時間幫佢，但佢仍然好支持我，話好支持我做呢件事，所以真係好感動。我好掛住我妹妹！」

Caitlin很感謝其父母，「佢哋都好忙，有工作，但會抽時間去接送我，聽我每日做嘅每樣嘢同主動問我，會好用心幫我揀衫，Make Sure我係安全，我係好感激！」

Vici向爸爸、媽媽和家姐示愛，「佢哋係暫時唯一一個無條件愛我，無論我做咗咩都好，佢哋都係會去撐我，我家姐完全冇妒忌，好錫我。如果冇我家姐嘅話，我𠵱家係唔會喺度，唔會有派台歌，因為佢係第一個支持我去唱歌，佢係偷偷幫我報名嘅人。好多謝家姐、爸爸、媽媽，無論點都好，我都一定會愛佢哋！」

Charlotte亦趁機向父母表達愛意：「我都好鍾意爸爸、媽媽，細個對我學業要求比較高，佢哋咁錫我我就應該努力啲讀書，但好榮幸有呢個機會，喺演藝方面多咗好多發展。佢哋覺得除咗讀書有其他機會仲好，唔止淨係讀書，我哋嘅人生其實係要學好多嘢，要學做人處事，會令我哋成熟啲。」

形象總監：@graceip

髮型：Torres Pang（@torres_lmo、@ilcolpogroup）、Henry Ho（@henrrryho、@ilcolpogroup）

化妝：Jennifer（ig:@jjenc_0725）、Manyi（ig:@novanova_makeup）、Yoyo（ig:@712yoo、@annieg_makeup）

記者：梁樂欣