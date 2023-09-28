【放棄夢想】聽大狀爸爸安排當上律師 港女患上抑鬱症：爸媽話做音樂冇前途

▲ 《法言人》劇照。

「想」與「怕」之間，你如何選擇，你的子女也會如何！

許多父母都很掙扎。

好想子女玩，又怕佢哋太心散。

想揀Happy School，又怕上唔返主流無 「take two。」

好想唔補習，又怕成績會下滑。

好想無工人，又怕自己攰到暈。

好想長老唔駛幫，唔夠人幫又心慌。

好想放假響屋企，又怕仔女悶到死。

想有全職媽媽嘅經歷，又怕失去工作競爭力。

想揀理想唔搵食，又怕經濟有壓力。

好想………. 又怕………….

「想」和「怕」在心裏角力，很多時候「怕」都得勝利，因為大多數人總覺得「怕」的事一定會發生，「想」的事卻遙不可及。

事實「想」和「怕」的事情都要付上代價的，要看看誰較值得你相信，你便會跟隨。

這也是當父母很重要的一課，叫做「選擇」！

你如何選擇，你的子女也會如何！

最近和這位當律師的年青人傾偈，她告訴我近年患上抑鬱症，需要定期覆診及服藥，我問她知道發病的原因嗎？

她娓娓的說：「其實我唔想做律師，我好鍾意音樂，好想向音樂發展。雖然父母俾我細細個學唔同樂器，差唔多樣樣都考晒級，但係都係為咗多幾張Cert，多幾個籌碼，多幾樣嘢寫響個portfolio度………。」

她開始有點激動：「佢哋話做音樂冇前途，搵唔到食，梗係做律師或者醫生好啦。或者我太想做個乖乖女，我啲成績又好好，最後咪聽Daddy講做咗律師。」

原來她爸爸也是大狀，她也是不錯的律師，但並不快樂，更漸漸病起來。

「既然你咁喜歡音樂，又咁後生，不如去試吓囉？你咁大個可以自己選擇㗎？選擇做自己喜歡同相信嘅事，一定會開心啲！」我開解她。

她想了一回，很無奈地回答：「Daddy一定唔會支持，我又怕真係會生活唔到……….。」

最後，她還是選擇了父母的選擇，看似很安全，卻總是鬱鬱不得志，一點也不快樂。

我有位移民外國的媽媽朋友，在港時有好工作，亦有工人姐姐照顧一家大細，她曾經說過「唔可以冇咗份工」、「冇咗工人姐姐佢會死」，最怕就是工人姐姐放假，她便倒瀉籮蟹，如臨大敵一樣。

怎料到了沒有工人姐姐的外國，她竟然冇死到，還升呢變了全職阿媽超人，煮飯洗衫接送放學一腳踢，全因她選擇了移民，想移民就要頂硬上令自己做得到。

你相信，就會令自己做得到，就是如此簡單！

還記得有一次，有位爸爸朋友問我：「你唔選擇趁細個俾個仔學多幾樣嘢，反而淨係比佢哋玩，你唔怕佢哋第時返學會比唔上其他小朋友？好蝕底咩？」

我相當堅定的回答：「我更怕佢哋因為要比較，迫佢哋相信同埋去做唔適合佢哋做嘅事情，蝕咗佢哋應該有嘅童年！」

對於在香港的父母，在「想」和「怕」之間作出選擇並不容易，為孩子選擇不需比較的非主流生活方式，代價當然是有的，經濟好的家庭或許比較容易，多是與傳統思想角力，普通家庭就要常常和教育打仗了。

不過，只要父母願意由自己開始，培養子女和你一樣膽量，凡事不以「怕」行先，我相信更多「你」想是可實現的！



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