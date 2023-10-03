【校長專訪】3大要點揀最適合孩子的學校　聖保羅男女附小前校長︰贏在終點

▲ 聖保羅男女中學附屬小學前校長梁麗美分享，3大要點揀最適合孩子的學校。

父母為孩子鋪排升學路而絞盡腦汁，想子女在優質的教學環境下學習，首要為他們揀選一間好學校，而一間適合孩子的學校更為重要。聖保羅男女中學附屬小學前校長梁麗美與家長分享選校原則，務求為孩子揀一間最適合的學校。

▲ 梁麗美校長認為一間好學校最重要是一個「愛」字。（陳慧安攝）

家校合作以愛培育

家長對好學校的定義不盡相同，梁麗美校長認為一間好學校最重要是一個「愛」字，校長、老師、職員、工友等校園裡每一位成員都愛孩子，悉心教導他們，她深信「只要你愛孩子，便能讓每一個孩子發揮潛能。」梁校長認同家校合作有利培育孩子︰

一間好學校另一個重要的元素是，學校具濃厚家校合作的文化及重視家校合作的關係，大家有共同的信念，是培育孩子的同行者。

在選校時家長從多方面考慮，例如學校的教學理念、師資、活動、校舍設施等。梁校長建議家長先從幾個問題入手︰「你對孩子的未來有什麼期望？」、「你著重什麼？」、「學校的理念是否與你的期望一致？」她提醒家長了解家校合作的關係，例如學校對家長的期望，「在培育孩子的過程中，家長擔當怎樣的角色？」、「你能否配合及付出？」。

最新影片︰

梁校長指出，學校老師的教學及培育方法是否能讓小朋友享受學習至為重要，即要了解學校是否充滿關愛的校園。她又提及，學校的教學語言如是小朋友的母語，而非第二語言，學習成效會更佳。

按孩子特質選校



有說「沒有最好的學校，只有最適合孩子的學校」，梁校長對此表示同意，但知易行難，難就難在家長如何堅定信念來抵擋誘惑和比較。她希望家長別試圖解釋孩子可以達到自己可能過高的期望及要求，從而催谷他們考入自己心儀的學校。她強調家長角色不能外判︰

要充分了解孩子的特質，站在子女的角度去選擇適合他們發展的學校，不要只從自己的觀感出發。

▲ 梁校長認同「沒有最好的學校，只有最適合孩子的學校」。（陳慧安攝）

堅定信念不比較

梁校長分享了一個方法，家長可以一個等邊三角形來支撐著自己的選擇，等邊三角形的三方面分別是家長的期望、小朋友的特質，以及學校的理念及文化。她解釋當這三方面並不均等時，特別是家長覺得學校的理念及文化可以造就小朋友，而小朋友的特質並非如此，這就是考驗家長是否相信「沒有最好的學校，只有最適合孩子的學校」的時候了。她表示︰

最適合孩子的學校是孩子們具有學習動機，而且是發自內在的動機，因為有動力必定可以贏在終點。

梁校長給家長八個字，就是「正視自己，了解孩子」，真正選擇一間最適合孩子的學校，並且將孩子發展的眼光聚焦在終點而不是起點。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者︰駱秀玲