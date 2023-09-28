【開心速遞】「賈名媛」邱芷微首度東南亞登台 　 開心被觀眾認得「集郵」

▲ 邱芷微為第34屆亞洲小姐競選決賽（馬新賽區）擔任表演嘉賓。

TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》中的「賈名媛」邱芷微(Chelffy) ，日前遠赴馬來西亞為亞洲電視舉辦的第34屆亞洲小姐競選決賽（馬新賽區）擔任表演嘉賓。

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首度東南亞登台

Chelffy透露今次是她首次到東南亞地區演出：「興奮又緊張，因為這個演出有很多網上頻道直播，加上大會特別指定我獻唱一些亞洲電視經典劇集主題曲，所以事前都要特別練歌及保重身體，務求最佳狀態示人。」

提到她一直在TVB演出，今次當亞洲小姐競選決賽的嘉賓身份會否尷尬？對此，她說：「工作一向由經理人決定，之前都參演過亞視出品的網劇《逐流時代》。」

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被觀眾認得合照

Chelffy盼今次演出令其開拓馬來西亞市場：「現在都有洽談當地的其他商演及拍攝工作，最令我意外的是行商場時有人認得我是賈名媛，還被要求合照，十分開心。」

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