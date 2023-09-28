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【P1X3L成員】Marco與粉絲慶祝23歲生日　葉振弘：越變越強先對得住大家嘅支持

娛樂 18:54 2023/09/28

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早幾日踏入23歲的P1X3L成員葉振弘（Marco）與粉絲舉行見面生日會，一班「馬卡龍」(Marco粉絲專稱)專程為偶像慶祝生日，而且弟弟Manson亦有到場支持，令他開心又感動。

在生日會上，Marco唱自己solo歌曲《海島與少年》，又與粉絲大玩遊戲，包括以訛傳我、Bingo和大抽獎。他更親身教粉絲大跳P1X3L新歌《BOMB》，看到Marco露出手臂「老鼠仔」肌肉跳舞，粉絲熱情地尖叫，爭相與偶像拍照留念。

【海島與少年】葉振弘憶《造星II》後曾遇挫折　Marco：以前講嘢比較幼稚

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擴闊自己眼界

被問到今年的生日願望，Marco表示：「希望P1X3L繼續進化，越嚟越強大，越嚟越多好作品！仲有，一切順其自然，希望所有人都有更多正能量，一齊過得更快樂！」

成長一年，對於自己的目標也有新的看法，Marco想做更多不同類型的音樂，擴闊自己的視野和眼界，多些感受和學習身邊的事物。

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誓言要越變越強

除粉絲跟Marco慶祝生日外，他生日正日選擇了靜一靜、自己休息一下Hea下，睇電影睇片打機就是他生日的最佳娛樂。

在Marco成長的路途裏，P1X3L另外兩位隊員Phoebus和George對他而言佔了最重要的位置，此外粉絲給他的支持，也相當重要，Marco感激沿路以來「馬卡龍繼」的支持：「我想繼續唱歌俾你哋聽！請你哋要繼續支持我，等我嘅作品，仲有等我哋嘅演唱會！就算有幾多打擊，P1X3L都唔會跌低，越變越強先對得住大家嘅支持。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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